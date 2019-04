La  Puglia del vino, regione dei grandi numeri

sì è presentata alche ha aperto ieri i battenti, come regione dei grandi numeri., pari a circa 85 mila ettari, sopra la media nazionale, di cui oltre 16 mila coltivati a biologico e una produzione che fa concorrenza a regioni da sempre considerate leader come il Veneto nel settore vitivinicolo. Il 2018 è stata un'ottima annata per quantità: è stato stimata una produzione del +20% di ettolitri di vino rispetto al 2017 contribuendo a circa il al 19% della produzione nazionale (dati Assoenologi Puglia e Industry Book Unicredit 2019).Quanto la Puglia dimostri la forza di un comparto che è trainante per l'economia regionale e non solo è stato sottolineato dal Presidente della Regione e dall'Assessore alle Risorse agroalimentari, ieri a Verona. Le centinaia di visitatori che ieri hanno affollato, già dalle prime ore del mattino,, sono una dimostrazione di quanto la Puglia attragga curiosi, operatori, stampa specializzata, buyers.non solo è un'occasione per le 126 imprese presenti nel Padiglione 11 di far conoscere etichette e vini di qualità da vitigni autoctoni, ma è ancheValorizzare lo stretto legame tra vino e turismo è una strategia di sviluppo importantissima per le imprese e per tutta quanta l'economia pugliese.La prima giornata del Vinitaly, nello spazio allestito dalla Regione Puglia e Unioncamere, si è aperta con l'anteprima dievento dedicato alle migliori etichette di vini nazionali e pugliesi. A seguire una serie di focus degustativi sui vini di Castel del Monte, su 'Bolle di Puglia', curato da Wine Sommelier Puglia, e sullo Sparkling Wine Event a cura di AIS Bollicine. Inoltre sono stati premiati i vincitori del Premio Giornalistico 'Puglia Press Tour - Nero di Troia di Castel del Monte' nel corso di una cerimonia organizzata dalI vincitori, rispettivamente per le categorie carta stampata e tv, sono i giornalisticon l'articolopubblicato sul bimestrale "Cucina & Vini",per il servizio televisivo andato in onda su TG2 – Eat Parade, sulla cultura vinicola dell'area di Castel del Monte. Menzione speciale adper l'articolo pubblicato su La Madia Travel Food dal titolo "Il Nero di Troia di Castel del Monte".