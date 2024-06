La Puglia a NapoliCittàLibro 2024

Per promuovere e valorizzare il sistema dell’editoria regionale

Proseguono le attività di Puglia, parole a sistema, linea di intervento della Regione Puglia attuata dal Teatro Pubblico Pugliese per valorizzare e promuovere il sistema dell'editoria regionale. Da giovedì 14 a domenica 16 giugno Regione Puglia partecipa a NapoliCittàLibro Salone del libro e dell'editoria con uno stand istituzionale, realizzato da Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con APE – associazione Pugliese Editori, che ospita 11 case editrici pugliesi che hanno partecipato ad una call pubblica: Besa Muci, Kurumuny, Pensa MultiMedia, Sfera Edizioni – Edizioni l'Orbicolare, Edizioni Dedalo, Edipuglia, Schena Editore, Adda Editore, SECOP edizioni e infine Edizioni dal Sud. NapoliCittàLibro offre una fitta quattro giorni nel segno delle Ri-generazioni, tema scelto per questa edizione, negli spazi della Stazione Marittima di Napoli con un ricco calendario di incontri, eventi e dibattiti.