La percoca di Loconia, tutela e valorizzazione

è il tema del forum, organizzato dall'assessorato all'Agricoltura del Comune di Canosa di Puglia, che si svolgeràallepresso la"Ho fortemente voluto l'inserimento dellanell'elenco dei "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" – spiega l'assessore all'Agricoltura,- perché la tipicità del prodotto non è fine a se stessa, ma mira anche a tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e gli antichi sapori legati alle produzioni tipiche locali. Nel forum di venerdì, grazie all'apporto di conoscenza ed esperienza dei relatori, parleremo delle opportunità per la filiera derivanti dalla tutela e valorizzazione della nostra percoca. Sarà un'occasione – conclude- per gli operatori del settore e per tutti gli interessati all'argomento non solo per conoscere quanto fatto da altre realtà per la valorizzazione e la tutela dei prodotti agricoli di eccellenza, ma anche riassumere e schematizzare alcuni punti essenziali che possono costituire un'azione di valorizzazione."Apriranno i lavori i saluti del sindaco di Canosa, del presidente della BCC Canosa – Loconia, del presidente della Fondazione Archeologica Canosina e Confindustria Bari – BAT, dipresidente LILT – BAT e dipresidente del Comitato Insieme per Loconia. Seguiranno gli interventi dei relatori:consigliere regionale del Lazio già sindaco di Amatrice,responsabile masserie didattiche e agricoltura sociale della Regione Puglia;docente di Orticoltura e Floricoltura – Dipartimento delle Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente UNIFG; Giuseppe Lopriore docente di Arboricoltura Generale e Coltivazione Arborea – Dipartimento delle Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente UNIFG;docente di Economia e Marketing dei Prodotti Alimentari - Dipartimento delle Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente UNIFG;fondatore ed amministratore del progetto Top Food Italy epresidente della LILT nazionale.