La percoca di Canosa, eccellenza da tutelare e valorizzare

Interesse e partecipazione alche si è tenuto giovedì scorso a Canosa di Puglia(BT), in Piazza Vittorio Veneto trasformata in un immenso agro,e dibattitoIl 9 agosto 2018 è una data che potrebbe non essere facilmente dimenticata dagli abitanti del Comune di Canosa di Puglia perché ha visto nascere, sotto l'ombra del campanile della sua antica Cattedrale San Sabino, la prima edizione del Festival della Percoca dal titolo. Un evento al centro di un progetto ben articolato, che è stato premiato con un finanziamento regionale, voluto per promuovere le inestimabili ricchezze di un territorio della tradizione cheIl Festival si è fatto esempio di questo messaggio attraverso la laboriosità della, sotto la guida organizzativa del suo Presidente,, unitamente ai soci e la responsabilità scientifica del professor, docente dell'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il, patrocinato dal Comune di Canosa di Puglia, dalla Regione Puglia, da Puglia Promozione, da Fedagri Puglia, dall'Università degli Studi di Foggia, ha visto intervenire esponenti illustri del mondo delle agrobioscienze, come il professor, docente dell' Università di Foggia; del mondo dell'agricoltura, come il dottor, Presidente di Fedagri Puglia, e il dottor, Responsabile Progetto "Cibiamoci nelle Masserie Pugliesi", del mondo dell'industria, come il dott.Presidente Confindustria BAT; del mondo della scienza alimentare, come la dottore, nutrizionista dell' Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Bergamo, e del mondo del giornalismo nazionale, come la dottoressa, autrice e conduttrice di TV2000. La tavola rotonda introdotta dai saluti istituzionali dell'assessore alla cultura di Canosa,è stata moderata dalla giornalista, direttore della testata "La Terra del Sole".Al Festival, si è parlato di come nascee quali differenze possano esserci tra un prodotto biologico e uno dell'agricoltura convenzionale. "Se finora, non sono emerse differenze significative tra percoca biologica e convenzionale dal punto di vista nutrizionale, l'uso dinel metodo di produzione biologica è soggetto a rigorosequesto non vuol dire che siano sempre e in assoluto vietati". Ha esordito così il professor, docente dell'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa nelle dichiarazioni rilasciate al termine delche ha proseguito"Nonostante le frodi nel biologico, lacontinua ad essere percepita più salubre, genuina e sicura. Non conoscendo l'origine delle percoche che troviamo sugli scaffali dei mercati nazionali, bastano pochi accorgimenti per eliminare il rischio da residui chimici, da tossine prodotte da funghi e muffe, da contaminanti microbiologici e ambientali presenti sulla buccia di tutte le pesche e percoche, come raccoglierle nel rispetto dei tempi di carenza, lavarle abbondantemente con bicarbonati, sbucciarle prima di mangiarle oppure cuocerle ricordandosi di non riutilizzare l'acqua di cottura". Poi,parla delle: "oltre al metodo di produzione, resta un frutto eccezionale per la salute, ricco d'acqua, potassio, luteina, zeaxantina e vitamina C, a bassissimo contenuto di fruttosio, ma ricca di fibre e tanto gusto. Per i composti attivi che contiene, la percoca risulterebbe efficace nel proteggere la retina, nel ridurre il rischio di formazione di cataratta e nel proteggere il cuore; inoltre, l'alto contenuto di potassio e magnesio aiuta a ridurre la pressione arteriosa. Il succo di percoca si candida a essere un elisir dissetante per chi pratica attività sportiva, per l'anziano e per chi perde potassio a seguito dell'abusi di diuretici, come la furosemide, e lassativi. Il suo utilizzo, invece, deve essere evitato in chi soffre di patologie renali. Fate attenzione al nocciolo, ricco di amigdalina, il più importante dei glicosidi cianogenetici, che è tossico per l'uomo e quindi occorre evitare le percoche che al loro interno presentano il nocciolo aperto poiché contaminate da amigdalina".conclude con un cenno alladescritta in occasione dele testimoniata dai produttori presenti in Piazza Vittorio Veneto : "oggi ha bisogno di un centro territoriale di trasformazione del prodotto, di una sua valorizzazione nutraceutica e di una cooperazione con altri centri produttivi pugliesi, come Turi e Conversano, per giungere alla valorizzazione della percoca con un marchio DOP europeo. Per fare tutto ciò sarà necessario continuare a percorrere la strada dell' unità, della condivisione e dell'innovazione per il bene della salute del territorio e dei suoi abitanti". Dall'esordio del Festival giungono valide e qualificate proposte per promuovere e valorizzare, tra i prodotti tipici del comparto ortofrutticolo di Canosa di Puglia insieme all'uva e alle olive che merita maggiori attenzioni e tutele a beneficio dei consumatori. dei produttori e della filiera.