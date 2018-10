La Notte dei Santi

La comunità parrocchiale deidiguidata dainvita a vivereLa vigilia della solennità di, una festa della vita, un'occasione perda tutti coloro che "ci hanno preceduto e hanno vissuto fino in fondo il Vangelo". Ladisarà celebrata laallee dallefino allel'notturna. Saranno momenti particolari e significativi di preparazione alla festa cristiana di, nota come. Le fonti fanno risalire questa ricorrenza già durante il IV secolo d.C.. per la commemorazione di tutti i santi della storia della cristianità. La festa di tutti i Santi ilsi diffuse nell'Europa latina nei secoli VIII-IX e poi si iniziò a celebrarla anche a Roma, fin dal secolo IX.Nelogni giorno è dedicato ad un santo o a un martire, ma, in realtà, i santi della cristianità sono molti di più di 365 e per questo motivo, non tutti possono trovare spazio nel calendario. Ildi ogni anno, si commemora il ricordo delle loro vite e dei loro martirii, ovvero si ricorda quanto importanti siano stati i loro sacrifici e le loro gesta per la storia cristiana. Fu Pnell'835 d.C., a richiedere espressamente all'allora re franco Luigi il Pio di ufficializzare questa celebrazione come festa di precetto e fissare la sua data il 1° di novembre di ogni anno.ha dettonell'Angelus del 1° novembre dell'anno scorso sottolineando il valore dei Santi cheFesteggiare tutti i Santi è guardare coloro che già posseggono l'eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I Santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione.