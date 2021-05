La mamma dona la vita. Tu dalle un senso: dona sangue!

Maggio è il mese dedicato a tutte le mamme e per questo l', in occasione della donazione straordinaria diche avrà luogo presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Canosa dalleha scelto lo slogan:"In questo periodo difficile ma di grande speranza la Fratres- dichiara il presidente- vuole coinvolgere tutte le mamme, e non solo, in questa fantastica realtà della donazione del sangue per aiutare chi ha bisogno e soprattutto perché donare regala tante belle emozioni. Ma la cosa più importante è che l'esempio di una mamma influenza fortemente il comportamento dei figli che avranno modo di constatare, sin da piccoli, quanto la donazione del sangue sia un gesto nobile, di amore e di altruismo. È evidente infatti che i bambini cresciuti in una famiglia in cui i genitori sono donatori hanno una maggiore propensione a diventare a loro volta donatori. Per questo– conclude il presidente - educhiamo i cuori dei nostri figli all'amore e all'altruismo." E' attiva l'utenza telefonicaper la prenotazione dellain calendarioInoltre, la donazione di sangue si può comunque effettuare il martedì e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 10:30 presso l'ospedale di Canosa. Sono alcune indicazioni fornite dall'impegnata da anni a diffondere la cultura della donazione.