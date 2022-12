La Madonna benedice il Dono del Sangue

Una vigilia di Natale particolare quella vissuta dai donatori di sangue dellapresieduta dache si sono ritrovati per un gesto nobile e ricco di significati. Laé la statua che laha offerto agli operatori dellpresso l'e posizionata in un angolo del lungo corridoio. """Quando l'angelo Gabriele annunciò a Maria che sarebbe diventata la Madre di Gesù, del Salvatore, lei, anche senza capire il pieno significato di quella chiamata, si è fidata di Dio, ha risposto: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). Ma immediatamente dopo che cosa ha fatto? Dopo aver ricevuto la grazia di essere la Madre del Verbo incarnato, non ha tenuto per sé quel dono; è partita, è uscita dalla sua casa ed è andata in fretta ad aiutare la parente Elisabetta, che aveva bisogno di aiuto (cfr Lc 1,38- 39); ha compiuto un gesto di amore, di carità, di servizio concreto, portando Gesù che aveva in grembo. E questo gesto l'ha fatto in fretta!""" La Madonna come esempio, sostegno, speranza e luce nelle avversità.Alla cerimonia di benedizione, preghiera e riflessione è intervenuto il parrocoalla presenza tra gli altri della dottoressa, del tecnico di laboratoriodelle infermieredel presidente della Fratres San Giovanni Canosadel Cavaliere al merito della Repubblica Italianae del socioL'occasione è stata propizia per promuovere e diffondere la cultura della donazione del sangue: "Donare il sangue è anche un modo per monitorare il proprio stato di salute. Al momento della donazione si viene sottoposti a un emocromo completo e al test per individuare HIV, epatite B e C e sifilide e ai donatori periodici vengono controllati regolarmente anche i livelli di colesterolo, trigliceridi, creatinina e ferritina.e non esiste al momento un'alternativa che possa sostituirlo." Le trasfusioni di sangue sono. Altruismo e solidarietà contraddistinguono i soci dellada sempre impegnati a diffondere la pratica della donazione del sangue come atto di generosità e contributo indispensabile per la Comunità."A nome del Consiglio Direttivo della Fratres giungano gli auguri per un Santo Natale all'insegna della pace e della solidarietà e un Sereno anno nuovo" E' il messaggio espresso dal presidente dalla Fratres San Giovanni Canosaa conclusione della cerimonia improntata sullache una volta raccolto raggiunge chi ne ha più bisogno.Riproduzione@riservata