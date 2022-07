Dona Plasma o Sangue e Sorridi

Come consuetudine consolidata, anche quest'anno in occasione della festività dei Santi Patroni a Canosa di Puglia, l'Associazione Fratres in collaborazione con la Misericordia e sotto il patrocinio gratuito del Comune di Canosa di Puglia, organizzain calendarioper far fronte all'emergenza sangue nel periodo estivo. Si terrà dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso il Centro Trasfusionale di Canosa di Puglia. Per donare sangue o plasma bisogna prenotare chiamando all'utenza telefonicaattiva per ulteriori informazioni.Tutti coloro che doneranno sangue o plasma riceveranno una gradita sorpresa da ritirare presso la Pasticceria Di Muro, a Canosa. "Viviamo questa festività con la consapevolezza di aver fatto del bene a chi è meno fortunato. Buona festa a tutti" riferiscono gliauspicando che la comunità sappia rispondere nel segno della solidarietà morale, civile ed umana.