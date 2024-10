La coltivazione dell’olivo e l'olio di grande qualità rappresentano una ricchezza per Canosa di Puglia

L'agricoltura rappresenta da sempre "l'asse portante dell'economia del nostro territorio e dell'intera Regione." La coltivazione dell'olivo e la produzione dell'olio di grande qualità rappresentano "una ricchezza per la nostra città" nonché sinonimo di cultura, storia e tradizione. Puntare su quello che è un settore dominante, l'olivicoltura, è uno dei motivi che ha portato gli organizzatori a scegliere Canosa di Puglia per la realizzazione della seconda edizione diche sta ospitando più di 50 aziende operanti nella produzione olivicola provenienti da tutta Italia e in cui verranno presentate le più recenti e innovative soluzioni per l'olivicoltura, a partire da impianto e gestione dell'oliveto in tutte le sue fasi, passando per la preparazione del suolo alla raccolta e finendo alla lavorazione in frantoio. «E' un grande onore per la nostra Amministrazione e per l'intera comunità - spiega la Consigliera Comunale con delega all'agricoltura- ospitare la due giorni di eventi prevista per 'n un territorio come il nostro dove l'olivo rappresenta per la nostra economia il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. L'olivicoltura del nostro territorio è un'olivicoltura di qualità che merita tutta la nostra attenzione. Ne sono dimostrazione la realizzazione con l'I.I.S.S. "Einaudi" di un corso di potatura che ha visto la partecipazione di molti giovani o il riconoscimento dell'olio extravergine di oliva cultivar coratina nell'elenco dei PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale). La formazione, l'innovazione rappresentano elementi chiave per lo sviluppo del nostro territorio e la valorizzazione delle produzioni locali. Il settore olivicolo – conclude la- sta affrontando negli ultimi anni numerose sfide legate alla competitività internazionale, ai costi di produzione elevati, all'aumento dei prezzi, alla digitalizzazione e alla sostenibilità. Di conseguenza, puntare sull'innovazione permette lo sviluppo dell'economia del territorio e della sostenibilità ambientale. Ci sentiamo onorati pertanto di poter ospitare un evento così importante che darà sicuramente al nostro comparto olivicolo territoriale un valore aggiunto, permettendo all'olivicoltura di riaffermare il suo ruolo centrale nell'economia del territorio».La seconda edizione di "Olivo in Campo," la manifestazione dedicata agli olivicoltori è stata organizzata e promossa da Edizioni L'Informatore Agrario a Canosa di Puglia (BT) che ha avuto luogo in località Posta Locone, presso le Aziende Agricole Ferrara. Focus sulla meccanizzazione, sia delle forme di allevamento intensive e superintensive sia delle tradizionali, che rappresenta la via per far fronte alla carenza di manodopera e al contenimento dei costi di produzione. Approfondimenti sui robot dedicati alla gestione del suolo e alla difesa che supporteranno le imprese agricole nella gestione.