L’uomo dalle mani di misericordia

L'nel ricordare il Venerabile comeinvita la comunità ecclesiastica ad un comune rendimento di grazia con lapresieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria,che si terràallenella. Al termine della celebrazione, omaggio floreale con preghiera sulla tomba dell'illustre concittadino(1838-1917) e affidamento della comunità canosina alla sua intercessione. La storia riporta che il 30 settembre 2015,è stato dichiaratoperché gli sono state riconosciute le virtù eroiche professate in vita. Il Santo Padre Francesco, nel corso dell'udienza privata concessa al Cardinale Angelo Amato, S. D. B., Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, autorizzò la congregazione a promulgare i decreti di alcuni Servi di Dio, tra cui quello riguardante. In data 01.10.2015 la Sala Stampa della Santa Sede dava seguito all'autorizzazione del Papa sul decreto di venerabilità relativo alle virtù eroiche del Servo di Dio Filomeno Antonio Losito, Sacerdote professo della Congregazione del Santissimo Redentore; nato a Canosa di Puglia il 16 dicembre 1838 e deceduto a Pagani il 18 luglio 1917. Nel 1983, i suoi resti mortali furono traslati a Canosa di Puglia, dove il 9 aprile 1983 furono tumulati nella Cattedrale di S. Sabino. La consistenza delle virtù teologali e cardinali praticate da Padre Losito sulla base delle numerose testimonianze raccolte e dei documenti acquisiti agli atti, sono raccolte nella "Positio " stampata in due volumi che constano di 780 pagine, curate dale dal collaboratore storicodiacono permanente. Il 18 luglio 2017, si è celebratocon la santa messa nella Basilica Concattedrale di S.Sabino a Canosa di Puglia(BT), presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria, Mons.Luigi Mansi. La ricorrenza centenaria della pia morte di Padre Losito è stata un'occasione non solo per ricordare un figlio illustre di Canosa ed un sacerdote esemplare dedito al bene e alla sollecitudine verso tutti, soprattutto ai più deboli, ma ancheIl 15 gennaio 2018 presso la Concattedrale Basilica San Sabino di Canosa di Puglia(BT) si è tenuta la ricognizione e la traslazione del Corpo del Venerabile Padre Antonio Maria Losito, con la benedizione del nuovo sepolcro e reposizione dei resti mortali.