L'Università della Terza Età inaugura l'anno accademico

L'di Canosa di Puglia, che promuove e realizza programmi culturali e sociali per il Territorio in cui opera, inaugura il suo 28° anno accademico 2019-2020. La cerimonia inaugurale si terrà alle ore 19.00 di lunedì 7 ottobre presso lain Via Muzio Scevola nr. 20 a Canosa di Puglia(BT). Per tale circostanza l'associazione presieduta dalinvita quanti vogliono partecipare alle sue nobili finalità culturali realizzate per rendere "la nostra vita più ricca di tante attività sociali nel volontariato e per la promozione di nuovi interessi umani". L'Anno Accademico sarà pieno di tante iniziative culturali - riferisce ilnelle prime anticipazioni - con corsi di Teatro, di letteratura italiana, di lingua inglese, di informatica per computer e tablet, corsi di attività motoria, Scuola di Ballo, attività musicale con il Coro Accademico e gli Allegri Cantori, di Medicina Preventiva, di Vernacolo canosino e di tante visite culturali per tutto il Territorio Nazionale. Nella serata inaugurale, alla presenza delle autorità cittadine e di tutte le associazioni culturali del Territorio invitate, il Presidenteesporrà il programma del, auspicando una larga partecipazione di pubblico.