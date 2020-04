L’inno alla Desolata su Radio Love FM

Le, comunicano le iniziative riguardanti le processioni per la Settimana Santa, in ottemperanza alle disposizioni in contrasto al COVID-19. Alla luce dell'adagio, si comunica che: -"Chi volesse, durante la trasmissione dell'inno,può affacciarsi ai balconi così da creare un clima di maggiore condivisione della preghiera. Seguirà all'Inno la trasmissione della preghiera alla Vergine che avverrà unicamente sulle pagine Facebook della parrocchia di San Francesco e Biagio e Terra del Sole." - Riferisce, della Parrocchia dei Santi Biagio e Francesco di Canosa- "Puntualizziamo che detta scelta è ispirata a due principi fondamentali: quello di restare a casa e comunque unirci in preghiera attorno alla Vergine Desolata che per noi canosini assume in ogni Pasqua un riferimento importante della devozione mariana, e poi la nostra ferma volontà a non lasciare che questa situazione causata dal virus possa adombrare la nostra preghiera, nella quale chiederemo al Signore attraverso la potente intercessione della Vergine Desolata, che allontani questa mortale pandemia. Ringraziando tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità,- conclude il parroco - invitiamo i mezzi di comunicazione nei limiti delle loro possibilità, a rendere questo servizio di prossimità per il bene dell'intera comunità."