L’arte è una linfa vitale fatta di grandissimi sacrifici

Felicità e commozione hanno accompagnato l'artistadurante ladelsvoltasiomenica scorsa anell'ambito degli eventi dell' estate canosina patrocinati dall'amministrazione comunale. Ilconsegnato agiunge a coronamento di un percorso portato avanti con dedizione, abnegazione e studio fino a specializzarsi nee pper il cinema italiano e internazionale,dopo le esperienze di Docente di Fashion Styling & Trucco presso l' Accademia di Belle Arti di Napoli, dove ha insegnato makeup & effetti speciali presso la Scuola di Cinema di Napoli. E' stata impegnata, tra gli altri, nel ruolo diper il trucco del film ", diretto da Leonardo Di Costanzo, presentato al Festival di Venezia nel 2021 che ha vinto due prestigiosi David di Donatello: come ", e "n'artista poliedrica, in grado di creare sensazioni memorabili nello spettatore."""Ricevere il Premio Diomede Speciale per l'Arte è stato un onore immenso, indescrivibile.- La prima dichiarazione dirilasciata al termine della premiazione – Percepire la grandiosa competenza e il forte sforzo con cui il Comitato ha reso tutto possibile, vedere i volti dei cittadini che sin da piccola ti salutano per strada, la mia famiglia e le mie migliori e secolari amiche mi hanno completamente fatto tremare la voce. L'arte è una linfa vitale, - aggiunge l'artista- fatta di grandissimi sacrifici, piena di curiosità da soddisfare. Canosa ne è piena, è stata il mio primo studio artistico che ha portato nel mio cuore una ventata di cultura e storia contornata da colori. Da lì tutto in salita! Per chi desidera vivere con l'arte - continua- vorrei suggerire solo di non smettere mai di essere curiosi, di farsi sempre domande e darsi risposte. Ascoltare con umiltà chiunque, perchè ogni voce ha un segreto da svelare. Non mollare mai l'amore della propria famiglia perché è benzina del proprio motore. Con orgoglio ed onore- conclude l'artista- ringrazio ancora tutto il Comitato e la comunità canosina e prometto attraverso il mio lavoro di portare Canosa ancora in giro per il mondo!"Sono stati lo scultoree laa premiare l'artistache ha risposto anche alle domande del presentatoredi Radio Norba e della giornalistatra gli applausi del pubblico delle grandi occasioni.