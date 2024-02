L’amore è …donare sangue

Una domenica diversa dalle altre, quella delscorso, che ha evidenziato un binomio legato alla solidarietà e alla donazione del sangue. I volontari dell'e delsi sono ritrovati presso ilnella mattinata di domenica scorsa, per laTutti insieme per promuovere la cultura della donazione, finalizzata a sensibilizzare l'importanza di questo prezioso gesto,per il sistema sanitario e per chi ne ha bisogno .per motivi di salute. Per la prima volta, hanno aderito alla donazione del sangue, due giovani donne che hanno condiviso l'iniziativa #myHHTvalentine promossa dall. HHT è una della patologie rare che più ha necessità di trasfusioni .Laereditaria oconosciuta anche con l'acronimouna displasiache può generare sanguinamenti, o peggio, nel lungo periodo, problematiche ben più gravi e pericolose. Lache ha un'incidenza di 1:5000, ma purtroppo è fortemente sottodiagnosticata, esponendo così i pazienti alle più gravi e temibili complicanze (legate soprattutto alla presenza di me polmonari e cerebrali) che potrebbero essere prevenute ed evitate con una diagnosi precoce.un sintomo banale e, nella maggior parte dei casi, non collegabile alla HHT, ma quando "le epistassi sono ricorrenti e, soprattutto, si presentano in più membri della stessa famiglia, è necessario approfondire e pensare alla possibilità di trovarsi di fronte a questa malattia genetica ereditaria."In tutto il mondo, si celebra lal'appuntamento più importante per le persone con malattia rara, per i loro familiari e per gli operatori sanitari e sociali. Istituita nel 2008, la giornata è in calendario il(il 28 negli anni non bisestili)Negli anni, sempre di più, da un giorno, che è diventato il mese delle malattie rare. Tra i suoi scopi, quello di aumentare la conoscenza e la sensibilizzazione per quei 300 milioni di persone che, nel mondo, vivono con una malattia rara e che in Italia sono oltre 2 milioni, di cui 1 su 5 è un bambino. "È il momento in cui si accendono i riflettori, che vorremmo sempre accesi su un mondo sempre spesso sconosciuto ai più, il momento giusto per dialogare con la politica, le istituzioni, i clinici, i professionisti sanitari e sociali, i ricercatori, le aziende farmaceutiche e tutti gli attori del sistema." A breve,sarà reso noto il programma delle iniziative che caratterizzeranno lamalattia genetica che si trasmette solo in modo ereditario e causa anomalie vascolari.