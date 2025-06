Il  23 giugno si celebra la giornata mondiale dell’ HHT 

Con un video sui social ed i manifesti affissi nella città di Canosa di Puglia è stato annunciato che ildi ogni anno si celebra la(Hereditary Hemorrhagic Teleangiectasia), nota anche come, una delle patologie raregenerando sanguinamenti, o peggio, nel lungo periodo, problematiche ben più gravi e pericolose. La giornata per la consapevolezza e la diffusione della conoscenza della HHT, è stata promossa ed organizzata darappresentante locale dell'associazione HHT Onlus. Alle iniziative in atto, che godono del patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, partecipano: gli studenti dell'che hanno realizzato il video promozionale a sostegno dell' HHT;i donatori dellache hanno organizzato una giornata di raccolta sangue in calendariopresso l'unità di raccolta fissa dell'ospedale di Canosa; lache curerà l'accensione delle luci a tema per illuminarePer l'occasione sarà illuminato anchefoyer del teatro comunale "Raffaele Lembo" di Canosa di Puglia. Notevole supporto da parte dellassessore alla cultura,che ha condiviso le proposte diper la giornata istituzionalizzata, finalizzata a mantenere viva l'attenzione globale sulla, una malattia rara che ha un'incidenza di 1:5000, ma purtroppo è fortemente sotto diagnosticata, esponendo così i pazienti alle più gravi e temibili complicanze (legate soprattutto alla presenza di malformazioni artero-venose polmonari e cerebrali) che potrebbero essere prevenute ed evitate con una diagnosi precoce. Il segno più evidente e più frequente della malattia è il sangue dal naso, un sintomo banale e, nella maggior parte dei casi, non collegabile allama quando le epistassi sono ricorrenti e, soprattutto, si presentano in più membri della stessa famiglia, è necessario approfondire e pensare alla possibilità di trovarsi di fronte a questa malattia genetica ereditaria.che peggiora con l'età, dunque una considerevole quantità di pazienti devono convivere con il bisogno ricorrente di trasfusioni di sangue.