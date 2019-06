Infomobilità : in Puglia, arrivano i fondi PON del Ministero dei Trasporti

Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia saranno interessate dal PON Infrastrutture e Reti 2014-2020.si punterà a migliorare e fluidificare i flussi di traffico di passeggeri e merci all'interno della rete infrastrutturale TEN-T delle regioni obiettivo del Programma nonché a promuovere, attraverso tecnologie digitali interoperabili,per aumentare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità (ambientale, economica e sociale) dei trasporti e delle infrastrutture. "L'obiettivo di questa iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) è di realizzare piattaforme e strumenti tecnologici intelligenti in grado di acquisire le informazioni e diffonderle a tutti gli utenti, sia cittadini che gestori -- I sistemi saranno in grado di monitorare e gestire il traffico di persone e merci e di migliorare i collegamenti della Puglia e delle altre regioni coinvolte sia all'interno sia verso il resto del Paese. L'obiettivo è garantire ripetibilità e continuità dei dati necessari per il supporto alle decisioni e per informare i cittadini. La rete dei trasporti nazionale e quella dei nodi metropolitani potranno infatti essere connesse, messe in grado di scambiarsi le informazioni e -- migliorarsi". La manifestazione d'interesse del PON Infrastrutture e Reti èche forniscono servizi di pubblica utilità o interesse nelle regioni coinvolte. Le loro proposte dovranno giungere entro 90 giorni a partire dallo scorso 20 giugno, data di pubblicazione dell'invito sul portale istituzionale del PON sul sito del MIT.