Industria per l’ambiente

è un progetto di comunicazione e dialogo creato da ISPRA per informarsi e discutere delle opportunità delper il futuro dell'ambiente italiano. Nell'ambito del progetto, ISPRA ha organizzato un ciclo di incontri territoriali con il contributo di alcune ARPA, che veda mondo delle imprese e delle associazioni imprenditoriali a confronto con la società civile e con il sistema pubblico, nell'ottica di fornire spunti per il Recovery Plan italiano, e discutere sul punto della semplificazione dei processi autorizzativi dei quali si dovrà occupare il. Scopo degli incontri è il miglioramento della collaborazione fra imprese, sistema pubblico per fare sì che la realizzazione dei progetti avvenga "presto e bene", cioè nel rispetto dei tempi e garantendo i massimi livelli di tutela.Ilsi terranno incontri territoriali on line organizzati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), ente di indirizzo e di coordinamento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa). Gli appuntamenti hanno lo scopo di migliorare la collaborazione fra imprese e sistema pubblico, nell'ottica di fornire spunti per il Recovery Plan, e discutere sulla semplificazione dei processi autorizzativi dei quali si dovrà occupare il Ministero della Transizione Ecologica. Asi terrà l'incontroa cura di Arpa Puglia. Per partecipare basta cliccare su https://www.youtube.com/c/ISPRAVideoStreaming/videos , oppure visitare la pagina Facebook di Ispra o i canali social di Facebook e Youtube di "RICICLATV". Dopo i saluti del Presidente ISPRA e SNPArenderanno parte all'incontro, direttore generale di Arpa Puglia;responsabile Ambiente di Confindustria;, rettore del Politecnico di Bari;, Politecnico di Milano;, direttore generale di Legambiente;, Ispra. Coordina, direttore responsabile di "Ricicla TV"( www.ricicla.tv ).a cura di ARPA Lombardia - 29 marzo ore 11:00a cura di ARPA Lazio - 30 marzo ore 11:00a cura di ARPA Basilicata e ARPA Marche - 30 marzo ore 15:00a cura di ARPA Liguria - 31 marzo ore 11:00a cura di ARPAE Emilia-Romagna - 31 marzo ore 15:00