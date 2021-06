Incendi: favoriti da abbandono e crollo delle precipitazioni

A favorire la diffusione deglisono le precipitazioni che risultano crollate con 26 giorni consecutivi senza pioggia nel 2020, un fenomeno che aggrava contesti di abbandono in Salento colpito dalla Xylella o estese aree cerealicole del foggiano dove indisturbati agiscono i piromani. E' quanto affermain occasione della presentazione dellae della iCaldo e siccità sono un mix esplosivo sommato al vento che rendono difficile la lotta alla fiamme, spesso di origine dolosa, con i giorni consecutivi senza pioggia superiori alla mediana climatologica (1981-2010), secondo i dati ISTAT del report BES 2020. "E' rilevante il problema sicurezza, considerato il numero di richieste di intervento ai Vigili del Fuoco di Lecce, oltre alle chiamate alla protezione civile per spegnere gli incendi divampati nei campi abbandonati con gli alberi ormai secchi per la Xylella. Altrettanto grave è l'incendio che ha interessato 120 ettari di grano della ASP Zaccagnino di San Nicandro Garganico, un danno enorme proprio alla vigilia del raccolto", denunciapresidente di Coldiretti Puglia.La prima regola per non causare l'insorgenza di un incendio è quella dimentre nelle aree attrezzate, dove è consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via che il fuoco sia spento. Soprattutto nelle campagneverificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi. Inoltre - continua lae in particolare, evitare la dispersione nell'ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici, ecc.) che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente. Nel caso in cui venga avvistato un incendioevitando di farsi accerchiare dalle fiamme per informare tempestivamente le autorità responsabili con i numeri di emergenza disponibili. Dal momento che - conclude la- un elevato numero degli incendi è opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi,favoriti dallo stato di abbandono di campi e boschi.