In Puglia la prima Academy Esperienziale di turismo

, in accordo esclusivo con la sezione turistica dell'Istituto Tecnico Economico "A. De Viti De Marco" di Casarano (LE),, che si tradurrà per gli studenti in Academy del saper fare. I corsi partiranno il 13 marzo 2023 e l'iniziativa è stata presentata il 2 marzo scorso internamente al programma BTM4JOB, la sezione della BTM della Fiera del Levante di Bari, alla presenza dell'Assessore Regionale del Turismo Gianfranco Lopane e dell'Assessore Regionale della Formazione e Lavoro Sebastiano Leo.- apre le porte alle nuove generazioni di professionisti di settore applicando. I corsi, tenuti dai professionisti e dai manager del Vivosa, accompagneranno, testandole sul campo, le attitudini di studentesse e studenti. I partecipanti, al termine del percorso formativo, non soloche vorranno perseguire. Per i più meritevoli, inoltre, ci sarà unacon pacchetto welfare annesso.A compimento dell'Academy,: una full immersion pratica ed empirica che tocca tutti gli aspetti del management turistico: dalla reception, al booking; dal purchasing, all'experiences like the locals do, per esplorare il Salento; dall'ecosostenibilità, al mondo wellbeing e beauty… senza dimenticare la pratica della lingua inglese, indispensabile in un settore votato all'accoglienza internazionale.(Best Luxury Ecoresort in Europe ai Luxury Hotels Awards 2022). La formula Luxury All Inclusive è insignita comeai Travel Awards 2021 e 2022. La Vivosa Organic Spa è stata premiata come(agli International Spa & Beauty Awards 2022) e come(ai World Luxury Spa Awards 2020).sorgedi Ugento (LE), in una delle zone più suggestive del Salento. Direttamente dal resort, attraversando la pineta e le dune della riserva naturale, si raggiunge la spiaggia privata che si tuffa nel mare della costa nota come. La struttura dedicata all'ospitalità comprende 333 camere, distribuite in 10 Corti su 2 livelli, arredate in stile mediterraneo. I pasti sono serviti a buffet, al ristorante centrale Via Appia, o alla carta all'osteria pugliese 'A Puteca. Il complesso ospita tre bar: il Dolce Vita Pool Bar, nell'area delle piscine; lo Scirocco Beach Bar, sulla spiaggia; e il panoramico Damiano's Lounge Bar sulle terrazze., di cui una con lettini idromassaggio e cascate d'acqua;, con scivoli d'acqua e, adiacente, la piscina profonda 40 cm, parzialmente ombreggiata, idonea all'acquaticità dei più piccoli.con: piscina, idromassaggio, sauna, biosauna, hammam, percorso kneipp, docce emozionali, criosauna e tre sale fitness. I prodotti utilizzati per i trattamenti sono creati in esclusiva e 100% BIO.: calcetto, tennis, padel, beach volley, basket, bocce, tiro con l'arco, ping-pong e calcio balilla. Ampia è l'offerta di corsi tenuti dalla Vivosa Fitness Crew: yoga, meditazione, pilates, hiit fit, spinning e spartan.per il jogging, con un percorso di 1200m, postazioni fitness, un percorso eco golf di 9 buche, l'adventure park sugli alberi e il minigolf.: Baby Club (2-4 anni), Kids Club (5-7 anni), Mini Club (8-10 anni), Young Club (11-13 anni), Vivosa Tribe (14-17 anni). I laboratori per i più piccoli seguono la filosofia del learning by playing, con una offerta unica nel suo genere, che va dalle attività creative (ceramica, cartapesta, riciclo) a quelle a contatto con la natura e con gli animali (falconeria, apicoltura, mungitura, orto didattico).Vivosa è un hub della cultura salentina, con ildi cucina e dei mestieri.offrono indimenticabili occasioni: dalle gite in barca, al trekking al faro, dalle visite ai frantoi ipogei, al kayak nelle grotte.Dal 2023 Vivosa Apulia Resort è anche la. Un programma di corsi volti ad implementare le attitudini di studentesse e studenti, applicando una didattica innovativa basata sulla commistione di esperienza pratica, project work e teoria-concreta.