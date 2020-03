In aumento i casi positivi: 13 nella BAT

Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Saluteinforma che oggisono stati effettuati 968 test per l'infezione Covid-19 coronavirus e sono risultaticosì suddivisi:28 nella Provincia di Bari;3 nella Provincia di Brindisi;12 nella Provincia di Foggia;12 nella Provincia di Lecce;17 nella Provincia di Taranto;4 non attribuiti.: 1 in provincia di Lecce (77 anni), 6 in provincia di Brindisi (77, 71, 82, 54, 87, 79 anni), 8 in provincia di Foggia (86, 92, 80, 77, 57, 89, 74, 75 anni) , 2 in provincia di Bari (92 e 74 anni).Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuatiIl totale deicosì divisi:387 nella Provincia di Bari;122 nella Provincia di Brindisi;305 nella Provincia di Foggia;177 nella Provincia di Lecce;74 nella Provincia di Taranto;14 attribuiti a residenti fuori regione;18 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Pillole video per spiegare che cosa è ile come ci si difende.L'iniziativa è della Presidenza della Regione Puglia che ha affidato al, responsabile Coordinamento emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, il compito di dare indicazioni e chiarimenti su come comportarsi e prevenire il contagio.I quesiti vanno da Che cosa è il coronavirus al Perché il contagio è rapido. E poi ancora Perché stare a casa, Cos'è il distanziamento sociale, Cosa è e quando si fa il tampone, Come si usano mascherine e guanti.e cioè ad esempio se l'asfalto e le superfici siano contagiosi oppure se facendo la spesa o mangiando ci si possa infettare. Il prof. Lopalco continuerà a realizzare anche nei prossimi giorni questi contributi video in modo da dare risposta a tutti i quesiti di maggiore interesse per la popolazione.I primi dieci video sono disponibili sul sito della Regione Puglia, nellaa questo indirizzo: http://www.regione.puglia.it/coronavirus-l-esperto-risponde