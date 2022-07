Il primo rapporto di Nomisma sul vino di Puglia

Sarà presentato auna fotografia dello stato di salute del settore, di come ha reagito agli effetti del Covid e della guerra in Ucraina, ed i nuovi scenari di mercato.è una società che realizza ricerche di mercato e consulenze, rivolgendosi ad imprese, associazioni e istituzioni pubbliche. Costituitasi nel 1981. a Bologna, vide all'opera un gruppo di economisti con il sostegno di alcune banche e grandi organismi economici.ispira il suo operato al significato del nome greco: "è diventata punto di riferimento in settori chiave dell'economia attraverso l'implementazione di osservatori che fotografano dimensioni e trend dei principali segmenti di mercato.che è in calendarioavrà luogo all'Hilton Garden Hinn a Lecce, dove il presidente regionale,con il direttoreed il responsabile della Consulta Vitivinicola regionaleparleranno di mercati, identità territoriali, di scenario e futuro del vino della Puglia con, Responsabile agroalimentare e di Wine Monitor di Nomisma,Coordinatore del comitato di supporto delle politiche del mercato del vino di Coldiretti,Presidente di Assoenologi Puglia,Assessore regionale Agricoltura ePresidente della Consulta Nazionale Vino di Coldiretti.Sarà allestitacon tutte le 'terre' dalle rosse alle nere fino alle argillose, passando attraverso colori e caratteristiche unici, che danno vita a vitigni pregiati come il Primitivo di Manduria e di Gioia del Colle, Ie il Negroamaro o il Susumaniello e il Bombino, in un viaggio da nord a sud della Puglia del vino.