Il miglior birrificio artigianale 2025 è “50&50” di Varese

La ventesima Edizione di, lo storico concorso organizzato da Unionbirrai, l'associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, vede trionfaresui 257 in gara con complessive 2.092 birre in competizione.. Il birrificio lombardo, fondato nel 2014 a Varese, ha ottenuto il punteggio più alto, con i migliori piazzamenti in quattro differenti categorie, ricevendo medaglie in macrocategorie diverse, definite nel regolamento sulla base di alcuni raggruppamenti stilistici. Gli 81 giudici che hanno assegnato i podi nelle 45 categorie in concorso hanno decretato per il birrificio artigianale varesotto ben tre ori e un bronzo, a cui si aggiunge una menzione speciale. In particolare, il birrificio dell'anno "50&50" ha ottenuto il primo posto con le sue produzioni nelle categorie: Session APA/IPA, New England IPA e White Italian Grape Ale. Ilvede spiccare la Lombardia con 12 ori e 29 premi complessivi, seguita dal Piemonte con 21 piazzamenti, Lazio e Marche con 13, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna con 10, Veneto con 9, Abruzzo con 8, Toscana con 6, Umbria con 4. Tre podi per Sardegna, Friuli-Venezia Giulia;e Sicilia e, infine, uno per Calabria e Campania. Lesono andate in scena a Rimini acon la partecipazione deglipresidente della commissione Agricoltura, epresidente della commissione Ambiente della Camera dei deputati. I parlamentari sono stati protagonisti dell'emendamento che ha permesso il taglio delle accise per la birra artigianale, dando un forte e concreto sostegno al settore.