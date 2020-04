Il lauro di Laura

Nonostante le mille difficoltà ed i tanti rinvii di data dell'ultimo periodo, la studentessa canosinaha ultimato ildurato 5 anni presso lNel tardo pomeriggio, la giovane canosina ha conseguito lacon laattivata in questo periodo di piena emergenza sanitaria Covid-19. Dallo studio di casa sua ahadiscusso la tesi dal titolocon la relatrice,e la correlatrice,In breve,, già studentessa delha esposto il contenuto della tesi:""Sono presenti maggiormente nella soia e derivati, ma anche in minori quantità in frutta, ortaggi, cereali integrali e in molti altri alimenti. I principalisono gli isoflavoni, i lignani e i cumestani, ciascuno con caratteristiche specifiche. Negli ultimi anni, nei paesi occidentali è aumentato il consumo di alimenti a base di soia, contenenti principalmente isoflavoni, tramite la diffusione delle diete vegetariane e la percezione dei benefici nell'assunzione della soia, oltre che per ragioni di natura ecologica ed etica. Sono state pubblicate alcune teorie sulle proprietà protettive deiin particolare degli isoflavoni genisteina e daidzeina. I ricercatori sostengono infatti che il consumo di alimenti ricchi diapporti benefici sulla salute e che tali composti siano agenti protettivi nei confronti del cancro e delle malattie cardiovascolari. Isono inoltre definiti "estrogeni vegetali", poiché strutturalmente simili agli estrogeni, in particolare al 17β-estradiolo, noto come estradiolo e quindi dotati di attività ormonali di tipo estrogenico. Pertanto le industrie farmaceutiche si sono mostrate particolarmente interessate aiper lo studio di nuovi modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (SERM), per l'impiego nell'osteoporosi, nei disturbi correlati alla menopausa e nei tumori ormoni-dipendenti. Tuttavia, è stato anche osservato che l'uso deipossa produrre effetti negativi sulla salute, perciò la ricerca è volta a considerare le possibili conseguenze derivanti dal consumo di tali sostanze. Dunque, non è possibile avere risposte definitive riguardo gli effetti benefici deisulla salute umana, pertanto, è consigliabile non eccedere nel consumo di alimenti a base di soia."""Tra i prossimi impegni, decreti permettendo, la neo dottoressaha comunicato che si iscriverà agli esami di stato per conseguire l'abilitazione alla, La consegna della corona d'alloro da parte del cuginocon le dovute precauzioni del caso, e il selfie di famiglia con i genitorihanno fatto da cornice alla cerimonia di proclamazione on line ai tempi del coronavirus con la lettura del componimento "firmato dala nome di tutta laTempi travagliati, tempi distanziati,in questa primavera di fiori sbocciati,su questi sentieri dal Virus contagiati,ma lo studio sapiente e la giovinezzavan sempre in cammino e in altezzain altezza dal Liceo all'Universitàfino al nobilis alloro della verde età.Era infante l'età, Lei nacque a Scandiano,il padre Maresciallo col Tricolore in mano,Fiamma Gialla dida Reggio Emiliaquando nacque Laura prima bella figlia.Furono le vestigia, la Rocca, il Castello,fu la madrecol cuore bello,fu l'amor patrio d'Italia del Tricolore,fu il cuore umano che sventola d'amore.E da Scandiano si ritornò a Canosadove nacque una sorella deliziosa,fino a varcare oggi le Idi di Aprilein questo duro anno col volto gentile,volto gentile femminile di emancipazioneche dal tempi dei nonni ha dato Istruzioneanche a ogni Donna nella sua vocazione.E la vocazione oggi diè un 'annunzio'dall'Università di "Gabriele d'Annunzio"da Chieti-Pescara al banco di tele-seduta,con la vista e la legal distanza più acuta,così acuta che parla, vede, stima e promuove,promuove senza timore e senza mascherina,col pensiero e l'animo che ognuno avvicina,con «l'Amor che muove il Sole e le altre stelle»che illumina le virtù e le conoscenze più bellee pone fra le stelle oggi una nuova Tesi,studiata di ricerca dopo pensosi mesi,con la Docente Sheila Leone Relatore.con Barbara De Filippis Correlatore,sui sentieri accademici diche nella Medicina si fanno terapia.La terapia si mangia ed è alimentazione,è nel piatto la salute dalla prima colazioneè la Tesi sutra rischi e benefici di ogni sana innovazione.C'era una volta lo Speziale e la Spezieria,dopo cent'anni c'è Medicina e Farmacia,c'era una volta la Spagnola e lo Speziale,è scritto sucittadino portale,c'era una volta la Spagnola e il Chinino di Stato,oggi giunga un ritrovato che salvi uomo e creato.alloro verde per Laura in testa,ma resta a casa per la tua festa,alloro verde per Laura Dottoressa,è tempo di Scuola connessa,è tempo di Laurea connessa,in preghiera senza andar a Messa.Grati ai nostri figli, ad ogni bravo Genitorelodando la terra, il lavoro, la bontà e l'amore,Auguri Laura! fuggirà il timore,con i Giovani vinceremo il dolore,ogni Giovane avrà il suo valore,vivrà col suo umano amore,vivrà nel Divino Amore,sarà sempre l'Anno del Signore.