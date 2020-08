Il "Gran Galà Lirico Sinfonico 2020" incanta il pubblico

Un crescendo di emozioni aldell'che si è svolto venerdì scorso nell'incantevolenell'ambito del cartellone degli eventi dell'Intreccio di voci e suoni, bravura e talento degli artisti sul palco, accompagnati dalla raffinata armonia degli arrangiamenti dei musicisti, hanno reso memorabile una calda serata d' estate contrassegnata dal Covid-19 con le sue limitazioni per motivi di sicurezza. Suadenti e possenti performances vocali, ognuna col suo timbro distintivo: dal soprano, al mezzosoprano, al tenorebaritono, sotto l'impeccabile direzione del Maestroa con. Un programma degno di nota che ha riservato il commosso omaggio al Maestro Ennio Morricone, proponendo "C'era una volta il west" e "Gabriel's oboe", e poi, i grandi compositori padri dell'opera lirica. Le arie, le romanze, i duetti di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini, Georges Bizet hanno incantato il pubblico presente nel Battistero di San Giovanni di Canosa che ha battuto le mani a più riprese."""Una notte magica, in questo sito archeologico di straordinaria bellezza!""" - Ha esordito così l'assessore alla culturaa margine del concerto, presentato dainserito in un trittico di appuntamenti """per una vasta offerta culturale, durante i quali si è celebrata la poesia, la letteratura, l'arte e la musica. Non potevamo concludere nel migliore dei modi, registrando tantissime presenze con l'Apulia Sinfonietta, bravi musicisti e artisti, con la la talentuosa ed unica Monica Paciolla.""" Ha concluso l'assessore che ha fortemente voluto il concerto nella programmazione estiva. Emozionata il sopranoha commentato """Quando ero bambina osservavo con ammirazione quelle persone che con tanta facilità, salivano sul palco e regalavano emozioni con la loro arte. Uno dei ricordi più belli che ho è proprio legato al Battistero di San Giovanni. Ho sognato per tanto tempo di poter fare un concerto in questo luogo veramente suggestivo. Mai avrei pensato di poterci riuscire! La serata è stata un momento speciale della mia vita, un ricordo che, come quand'ero bambina, porterò per sempre nel mio cuore! Grazie a chi ha reso possibile tutto questo. E poi, l'emozione di calcare nuovamente il palco, dopo un periodo di stop forzato, di cantare in un luogo magico come il Battistero di San Giovanni non ha prezzo, ma lo è ancor di più l'aver potuto sentire nuovamente l'affetto del pubblico del mio amato paese, Canosa, che non ha esitato a partecipare numerosissimo all'evento, sempre nel rispetto delle norme anti covid. Il mio ringraziamento- conclude- va all'ammirazione che ha reso possibile tutto questo e ai miei concittadini per il grande affetto che mi hanno donato!"""Non da meno la dichiarazione del mezzo soprano: """Riprendere le attività artistiche, creare nuovamente occasioni di bellezza, vivere la magia della musica, tutto questo non ha prezzo. Il lockdown ha in qualche modo frenato il proliferare di eventi e spettacoli ma non ha pregiudicato la nostra sete d'arte, non ha limitato lo studio e il perfezionamento vocale, non ha distrutto il nostro desiderio di rimetterci in gioco. Da salernitana posso dirmi onorata di aver preso parte ad un evento così importante per la città di Canosa: questo tipo di spettacolo andrebbe riproposto con più frequenza, il pubblico ama il grande repertorio operistico, si appassiona ai celebri pezzi sinfonici, si emoziona all'ascolto delle classiche napoletane. Il mio ringraziamento va all'Apulia Sinfonietta, una realtà giovanile promettente, e al Maestro Pasquale Somma, che ci ha accompagnato con cura e attenzione. Ringrazio i miei cari colleghi e il pubblico, che ci ha calorosamente accolto e sostenuto""". Sintetico ma convincente il tenore"""È stato emozionante, quasi come la prima volta, cantare davanti ad un pubblico, sentire il calore degli applausi. È un piacere vedere la sensibilità e la continuità dell'assessore.""" Ildell'con gli spettacoli diin una location archeologicadel cartellone degli eventi dell', patrocinato dal Comune di Canosa di Puglia che non ha deluso le aspettative del pubblico sempre più esigente.Foto a cura di Daniele Severo