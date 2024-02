Il "Giorno del Ricordo" per rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe

Ilè una solennità civile nazionale italiana, che si celebra il 10 febbraio di ogni anno. E' istituito con la legge n.92 del 30 marzo 2004, per :La data coincide con il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi che assegnavano alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell'Italia. Per l'occasione, il presidente della Repubblicaha tra l'altro dichiarato: """Il ricordo, la memoria della persecuzione e delle tragedie, deve essere fecondo, deve produrre anticorpi, deve portarci, a fare in modo che simili lacerazioni crudeli nei confronti della libertà, del rispetto dei diritti umani, della convivenza appartengano a un passato irripetibile. Malgrado queste tragiche esperienze del passato, assistiamo con angoscia anche oggi, non lontano da noi, al risorgere di conflitti sanguinosi, in nome dell'odio, del nazionalismo esasperato, del razzismo. Dall'Ucraina al Medio Oriente ad altre zone del mondo, la convivenza, la tolleranza, la pace, il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale sono messi a dura prova. I soprusi e le violazioni si moltiplicano e chiamano quanti condividono i valori di libertà e di convivenza a una nuova azione di contrasto, morale e politica, contro chi minaccia la libertà, il corretto ordine internazionale e le conquiste democratiche e sociali. Pagine buie della storia, anche d'Europa, sembrano volersi riproporre."""A Canosa di Puglia, lo scorsosi è svoltol'incontroorganizzato dall'assessorato alla cultura del Comune di Canosa di Puglia in collaborazione con le sezioni locali del Rotary Club e del Rotaract Club . L'incontro ha avuto luogo presso il Teatro Comunale "Raffaele Lembo" alla presenza delle autorità cittadine tra le quali: il sindaco di Canosa,; l'assessore alla culturail consigliereil presidente del Rotarye il presidente del Rotaract Club. Un parterre di studenti dell'I.I.S.S. "L. Einaudi", del Liceo Statale "E. Fermi" e dell'I.I.S.S. "Leontine e Giuseppe De Nittis" ha assistito all'intervento del professorein veste di relatore sui tragici fatti legati ai massacri delle foibe e all'esodo dalmata-giuliano. Nel 2005 gli italiani furono chiamati per la prima volta a celebrare il, in memoria dei quasi ventimila italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe (le fenditure carsiche usate come discariche) dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale. Durante l'incontro dedicato alci sono stati intermezzi musicali a cura degli artisti della "Musikeria" diRoberto Marasciulo (keyboards) e Michele Tempesta(sax).