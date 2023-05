Il Gargano approda su “The Guardian”

così descrive lo sperone d'Italia nel suo reportage pubblicato sia sul cartaceo che on linegiornalista di fama internazionale e sub-editor nelladeluno dei quotidiani in lingua inglese considerato stampa di riferimento per accuratezza e imparzialità di esposizione. Dopo essere approdata dalla redazione di Londra sul portale www.doveandiamosulgargano.it (progetto ideato da Michele Simone, operatore che da anni si dedica a promuovere e valorizzare il Parco nazionale del Gargano rendendo fruibili le esperienze e le realtà più autentiche del territorio), Liz ha deciso di intraprendere questo magico itinerario in Puglia. Un reportage che parte dal sentiero delleFra le esperienze incredibili vissute dalla giornalista inglese alcune sono state proprio imperdibili e degne di nota: la dimostrazione di pesca sul trabucco storico (esperienza promossa dall'Associazione Rinascita dei Trabucchi Storici del Gargano che da anni si impegna a ricostruire quello che, ad oggi, è un simbolo della nostra regione oltre che sito candidato a diventare patrimonio Unesco), il giro in canoa lungo la costa, la passeggiata in e-bike in foresta organizzata da Mooveng e Alma Bike, lo slow trekking tra sentieri incontaminati guidati da Gargano Natour, la degustazione di prodotti bio a cura di L. Sitizzo. Fra un itinerario e l'altro Liz è stata accolta in strutture ricettive come 'Le Casette del Rione' e 'Cala Molinella eco-villaggio', che da anni investono anche nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione territoriale. Temi che la giornalista più volte si sofferma a citare nel suo articolo, rivolgendosi a centinaia di migliaia di persone.Un'ennesima bella vetrina, dunque, per, questa volta, però, l'itinerario descritto vede nella sostenibilità e nel fare sistema la sua unicità. Apparire nella sezione Travel del The Guardian è ad oggi ambizione delle più importanti destinazioni turistiche internazionali, che questo gruppo di operatori "green" possa essere d'ispirazione per tanti ancora che vogliano promuovere la nostra straordinaria regione.Link disezionel:https://www.theguardian.com/travel/2023/apr/29/italy-gargano-hiking-kayaking-walking-green-puglia?CMP=Share_iOSApp_Other&fbclid=IwAR1FlpymKuOdGlp0_EHvB4dzCXNpfDZMvOKUG2fQ_02-2RiT0tF045FyAUQ