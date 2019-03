Cresce l'attesa per l'incontro culturale con la presentazione del librodel professor, che si terràallepresso ilUna figura molto interessante, che ha attraversato la storia dalla nascita dell'uomo ai giorni nostri, è quella delovvero colui che trova giovamento nel rendersi servile verso una o più persone ritenute importanti o potenti. L'happening con la partecipazione dell'autoreda l'opportunità di analizzare quanto questo particolare atteggiamento sia stato adoperato nella storia e quali conseguenze abbia provocato. Un affascinante viaggio nella storia, volto a far conoscere il duro lavoro del lecchino. L'evento organizzato dalle associazioni Club per l'UNESCO di Canosa di Puglia, FIDAPA, Fondazione Archeologica Canosina Onlus e Pro Loco, vedrà gli interventi del dottoramministratore delegato della società Farmalabor e dell'autoredocente di Scienza e filosofia politica ed ermeneutica del linguaggio politico presso il Dipartimento di Scienze politiche "Jean Monnet" dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Caserta e durante il governo Renzi, sottosegretario al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A dialogare con l'autore,book blogger per Giallo e Cucina e curatrice della rubricadel portale on linePer i saluti interverranno :, presidente FIDAPA;, presidente Pro Loco;, presidente Club per l'UNESCO di Canosa di Puglia epresidente della Fondazione Archeologica Canosina Onlus. Book Shop a cura della libreria. L'ingresso è libero.