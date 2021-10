Il delitto in tre dimensioni

Laè presente aldiin svolgimento a Palazzo Reale fino al 1° novembre 2921. In uno spazio espositivo, gli esperti dellahanno allestito, con le mappe in 3D della scena del crimine, e sono pronti ad incontrare studenti, appassionati e curiosi per spiegare le nuove tecnologie usate durante le indagini. Ilinfatti, è un punto di riferimento a livello internazionale per la divulgazione e diffusione della cultura scientifica e nel corso delle giornate i visitatori parteciperanno a laboratori, conferenze e incontri in cui verranno illustrati e raccontati i progressi scientifici e la ricerca.Nel stand della Polizia di Stato è presente un laboratorio con ricostruzione virtuale di una scena del crimine mediante il sistema, che consentirà ai partecipanti di navigare muovendosi interattivamente in un ambiente 3D. Sono inoltre esposti i pannelli della mostraPer il 30 ottobre è previsto l'evento "curato dall'Ufficio storico della Polizia di Stato e dall'Ufficio servizi generali-Archivi del C.N.R, in cui verrà mostrata la strumentazione d'epoca in uso presso la Scuola di Polizia Scientifica utilizzata per il fotosegnalamento e la dattiloscopia originale, che già dal 28 ottobre sarà visitabile in forma ridotta.Aldi Genova parteciperanno più di 350 scienziati e personalità illustri provenienti dall'Italia e dal mondo, tra cui ilche saranno i protagonisti dei 131 incontri in programma per la diciannovesima edizione nel capoluogo ligure. Conferenze, laboratori, mostre e spettacoli per visitatori di ogni età e livello di conoscenza, per raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente.