Il Comitato Insieme per  Loconia ‘Custode dell’identità territoriale’

Ilha ricevuto il riconoscimento didaIl riconoscimento viene conferito a chi si spende quotidianamente per la salvaguardia e la valorizzazione della tradizione e dell'identità dei territori anche sotto lattraverso un'efficace comunicazione del patrimonio enogastronomico autoctono. Realtà territoriali, come ilche assumono un'importanza crescente anche nei confronti del visitatore che ritrova nel cibo, un insieme di valori, ivi compresi quelli identitari.ideata dallaè, dunque, un'azione di marketing territoriale dove territorio, tradizioni e tipicità dei prodotti vengono valorizzate all'interno di un network che promuove un sistema capace di condividere i medesimi valori nel rispetto delle singole peculiarità. E al francesesi preferisce quindi il latinoche sta a indicare un equilibrio di forze ed energie caratteristico di un luogo definito e pertanto irripetibile.In questi anni, ilpresiedutoattraverso le attività messe in atto, ha dato un'ampia visibilità e massima diffusione al consumo della, frutto autoctono, tipico della borgata a pochi chilometri da. Fonti storiche riportano che si tratta di un frutto ibrido con diversi secoli alle spalle, dalLaricca di una serie di vitamine, era già conosciuta nell'antichità da Persiani, Greci e Romani. Se ne trova traccia già nel 40 dopo Cristo neldi Lucio Giunio Moderato Columella ed è il tipico frutto dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. La percoca si distingue dalla pesca, di cui è sorella maggiore, per la consistenza della polpa, del colore prevalentemente giallo, per l'alto contenuto zuccherino, per l'assenza di grassi e l'alta digeribilità .