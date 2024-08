I “SOGNI NELLE NOTTI DI MEZZA ESTATE” alla XX Edizione

Si terrà alle ore 18:00 dinella sede di StarPops, bistrot di Casa Sgarra a Trani, la conferenza stampa di presentazione dellamanifestazione promossa dallaAlla conferenza annunciati le presenze :del Presidente della Strada dell'Olio Castel del Monte,; della vicepresidente della Strada dell'Olio Castel del Monte,; dell'assessore all'Agricoltura e Ambiente del Comune di Trani,; della referente della manifestazione,e alcuni rappresentanti delle aziende inserite nel programma. "Si è giunti alla XX edizione di una manifestazione che ogni anno arricchisce il programma degli appuntamenti agostani, e che questa volta si protrae fino a metà settembre. Non può che essere una gratificazione per tutto il territorio, le aziende ed i comuni aderenti alla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, e lo è anche per l'associazione. Un'edizione ricca di appuntamenti: da cene sotto le stelle ad apertivi al tramonto, musica dal vivo e dj set, passeggiate guidate e walking tour, degustazioni di olio extravergine di oliva, senza dimenticare gli evococktail e gli EvoMenu" – Ha dichiarato il Presidente della Strada,Insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta nel ricco calendario di appuntamenti coordinato dalla Strada dell'Olio Extravergine di Oliva che puntualmente promuove le città e le aziende socie, ma soprattutto valorizza ilin generale, ed in particolar modo dei comuni aderenti alla Strada: Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Minervino Murge,Torna anche l'immancabile contest fotografico "Scatti d'olio", giunto alla sua IX^ edizione, che invita tutti, appassionati di fotografia, di cucina, paesaggio, di olio extravergine di oliva, di architettura e arte, ad inviare i propri scatti candidandosi alle sezioni previste dal concorso: Cucina, Paesaggio, Ruralità, Architettura. Confermato anche quest'anno il premio "Menzione speciale" per la foto più Instagrammabile.Entrando nel vivo della rassegna di iniziative, ad inaugurare il programma,è la "Masseria Sei Carri", situata nel suggestivo scenario che circonda l'area di Castel del Monte, con "Sotto l'occhio di Federico: mani in pasta, dalla farina al panzerotto". Panzerottata e primo piatto con sapori a km 0. Sempree anche, nell'ambito della manifestazione "Calici di Stelle", che come di consueto si svolge nella città di Trani, a partire dalle ore 20, la Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte vi allieterà con una degustazione di evococktail e olio extravergine d'oliva da cultivar Coratina e Peranzana all'interno del suo spazio espositivo. In concomitanza,dalle ore 20.30, l'associazione Trekking Astrofili Phisys, nello storico Casale di Pacciano a Bisceglie, vi attende con "La notte delle stelle cadenti" per osservare stelle, pianeti, nebulose e ammassi stellari con telescopi professionali e puntatori laser. La serata sarà allietata da musica di sottofondo con la guida del gruppo di astrofili.Da non perdere gli appuntamenti in prossimità di Ferragosto:i Paipers si esibiranno nella location più cool dell'area murgiana: il Beveroni Jazzin' Club a Minervino Murge. Dalle ore 21.00 cena con spettacolo dal vivo;la Masseria Torre di Nebbia a Corato, dalle ore 21, apre le sue porte per la cena sotto le stelle "Aspettando Ferragosto" con musica e dj set;anche, l'Azienda agricola Miscioscia a Minervino Murge, dalle ore 20.30 delorganizza "Ritmi d'estate" con degustazione di prodotti tipici e olio extravergine d'oliva.Il programma delle iniziative prosegue:mercoledì 21 Agosto, alle ore 18, con la Visita guidata al Monastero di Santa Maria di Colonna a Trani organizzata da ArtTurism;Giovedì 22 agosto, sempre in compagnia delle guide di ArtTurism, si terrà ad Andria, alle ore 18, "Sulle tracce del Trenocelle": percorso guidato nei luoghi rappresentativi della storia del Tranocelle con degustazione finale del famoso gelato artigianale andriese;Venerdì 23 agosto, l'elegante location della Masseria Torre di Nebbia a Corato, dalle ore 19, con luci e colori del tramonto allieterà i vostri sensi con "Aperitivo al Tramonto", presentazione del libro "La porta della neve" con l'autore Tony Augello; a seguire cena con musica dal vivo degli Avishai Darash Quartet;Per questa XX^ edizione il calendario delle iniziative si amplia proseguendo fino a metà settembre con tanti altri eventi da vivere…che sono:Sabato 31 agosto, l'azienda agricola Lamacupa, dalle ore 19, apre le porte della tenuta, per un "Aperitivo tra gli ulivi" – III^ edizione. Si comincia con un talk show in cui l'olio extravergine d'oliva sarà il protagonista di racconti articolati tra proprietà nutrizionali, salutistiche e culinarie. La serata sarà allietata da musica dal vivo, vini ed eccellenze gastronomiche tipiche del territorio, show cooking.Venerdì 6 settembre si torna a camminare: dalle ore 18 walking tour "ANDRIA tra Sacro e Profano" con degustazione della panzanella pugliese. Visita guidata nel centro storico andriese con un percorso che si snoda nelle viuzze nel centro antico tra luoghi di culto, ingresso nella cripta della cattedrale, palazzi e riferimenti architettonici di notevole interesse che desteranno non poca curiosità. La passeggiata con le guide di ArtTturism si conclude da Pane & Pomodoro con degustazione della panzanella pugliese, su richiesta EVO COCKTAIL.Anche domenica 8 settembre l'associazione culturale ArtTurism, propone una passeggiata guidata nel sito Unesco tra i più visitati d'Italia. Alle ore 17.30 walking tour "Castel del Monte al tramonto": passeggiata guidata a Castel del Monte e degustazione finale di Pane & Olio, Vino & Taralli nell'enoteca De Gustibus di Andria.Mercoledì 11 settembre, la nuovissima location Quarto di Monte Suite & Spa nella zona di Castel del Monte, dalle ore 18, vi accoglierà con un "APERITIVO AL TRAMONTO" con presentazione della rivista In Puglia Tutto l'anno e dei corsi della Fondazione ITS Turismo Puglia.La premiazione dei vincitori della IX^ edizione del contest fotografico Scatti d'Olio, si terrà alle ore 19 da Cucromia ad Andria, venerdì 13 Settembre.L'ampio programma di appuntamenti ed eventi si conclude sabato 14 settembre con la "Festa dell'Olio" nella sede della cooperativa TERRA MAIORUM a Corato: dalle ore 10 visita guidata in frantoio, successivamente spostamento in oliveto con aperitivo e per chi volesse pranzo con degustazione di prodotti tipici.Durante il periodo di SOGNI NELLE NOTTI DI MEZZA ESTATE, dal 9 al 31 agosto (escluso i giorni 14 e 15) sarà aperta, dalle ore 19 alle 21, nella sede di Casa Museo Giuliani a Bisceglie, la mostra "Da Giuliani a Gordigiani, un fiume d'arte fra musica e pittura".Durante il periodo della manifestazione sarà possibile richiedere gli Evomenù nei locali aderenti; e, previa prenotazione, degustare gli Evococktail realizzati da aziende e ristoratori nei locali indicati.La responsabilità e l'organizzazione degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende, anche in relazione alle normative igienico sanitarie.Per info contattare l'Associazione Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, email: comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it, referente iniziativa Angela Ciciriello 392/6948919. Sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il programma degli appuntamenti oltre che sul canale Facebook alla pagina Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte.​​​Scatti d'Olio - Concorso fotografico.La partecipazione al concorso è gratuita.Inviare la/e foto a: comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.itLe foto devono valorizzare l'extravergine, la sua pianta, i suoi frutti, le sue declinazioni in cucina e il patrimonio artistico-culturale dei territori della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte. Il regolamento è consultabile alla pagina Fb ufficiale o sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it In premio smart-box, pranzi e cene nei migliori ristoranti.Il concorso è organizzato in collaborazione con ArtTurism.