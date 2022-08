In corso la XVIII Edizione dei “SOGNI NELLE NOTTI DI MEZZA ESTATE"

Proseguono gli appuntamenti del programmapromosso dalla. Un'ottima partecipazione quella registrata in questi primi incontri con diverse iniziative che hanno raggiunto il "tutto esaurito" come quella di questo venerdì 19 agosto organizzato dalla cooperativa "PUGLIA SOCIAL CLUB, in collaborazione con ArtTurism e Fondazione ITS Agroalimentare Puglia che hanno propostopasseggiata alla scoperta del maniero federiciano con trekking alle pendici del sito Unesco verso la sede della Fondazione Bonomo ricerca per l'Agricoltura dove sarà allestita una mostra pomologica e si terrà un laboratorio sensoriale di frutti antichi della biodiversità pugliese. E' ancora possibile prenotarsi invece per l'interessante appuntamento culturale e gastronomico che si terràdalle ore 18:00 e che prevede la visita guidata della chiesa rupestre di Santa Croce, aperta in via del tutto straordinaria, e prosegue con uno "Walking tour e reading con degustazione di pane, olio e pomodoro". La passeggiata guidata si conclude nel centro storico andriese con degustazione finale e reading a cura dell'associazione "Carsica" nell'accogliente location di "Pane e Pomodoro". Si terràalle ore 19:00, nella suggestiva cornice del ristorante "Cucromia" di Andria, la premiazione della VII edizione del contest fotografico "Scatti d'Olio", curato dalla "Strada dell'olio extravergine Castel del Monte" nella persona della dr.ssa Angela Ciciriello. E' ancora possibile partecipare inviando le proprie foto fino al 22 agosto.doppio appuntamento: dalle ore 18:00, la cooperativa PUGLIA SOCIAL CLUB, in collaborazione con ArtTurism, vi attendono nella città di Bisceglie per scoprire tutti i tesori presenti nel suo centro storico. Il percorso guidato si conclude con la visita di Casa Museo Giuliani ed una degustazione finale. Mentre, dalle ore 21:00, l'appuntamento è fissato nel borgo di Minervino Murge, anche detto il balcone di Puglia per i suoi affacci e scorci mozzafiato, con la "Cena spettacolo dei 20th Century Band" nella terrazza panoramica del "Beveroni Jazzin' Club" Un tuffo nella storia antica vi attende nelladove, la "Fondazione Archeologica Canosina" e la "Renato Tango" propongono un "Itinerario alla scoperta dei monumenti edificati per volere del Santo Sabino": visita guidata del Parco Archeologico di San Leucio con degustazione di olio extravergine di oliva dalle ore 19:00 di ,,. Nella stessa giornata di sabato 27, la cooperativa di lavorazione prodotti agricoli "TERRA MAIORUM" di Corato organizza, pressa la sua sede, la "Festa dell'olio extravergine di Oliva" con visita del frantoio oleario e stand di degustazione di prodotti tipici a base di extravergine di oliva. Il programma si concludecon l'iniziativa "Paesaggi, colori e sapori murgiani al tramonto" curata dalla cooperativa "PUGLIA SOCIAL CLUB" e "ArtTurism": dalle ore 18.00 visita guidata del sito Unesco Castel del Monte; Trekking ai piedi del maniero federiciano verso azienda agricola con degustazione di miele e formaggi. Durante il periodo estivo sarà possibile anche consultare e usufruire degli Evo Menù realizzati tra aziende e ristoratori.Si ricorda inoltre la possibilità di partecipare al. In premio smart box, pranzi e cene nei migliori ristoranti, prodotti tipici locali. E' possibile partecipare al concorso gratuitamente inviando la/e foto a: comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it o alla pagina Fb Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte. Le foto devono valorizzare l'extravergine, la sua pianta, i suoi frutti, le sue declinazioni in cucina ed il patrimonio artistico-culturale dei territori della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte. Scatta dove vuoi. Consulta il regolamento alla pagina Fb ufficiale o visita il sito www.stradaoliocasteldelmonte.itIl concorso è organizzato in collaborazione con ArtTurism.La responsabilità e l'organizzazione degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende, anche in relazione alle normative anti-covid. Per info contattare l'Associazione Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, email: info@stradaoliocasteldelmonte.it, referente iniziativaSul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il programma degli appuntamenti oltre che sul canale Facebook alla pagina Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte.​