Hollywood Dance di Canosa, tra le eccellenza nella danza sportiva

Un giugno da incorniciare per l', diretta dalche ai campionati italiani dellasvoltisi aha conquistato due volte il gradino più alto del podio. Medaglia d'oro per le coppie composte danella categoria junior 2 classe A;nella categoria junior 2 AS. Due traguardi importanti raggiunti dagli allievi delche sono di buon auspicio per il prosieguo della stagione agonistica come il diritto all'accesso ai ritiri della Nazionale Italiana e al Club Azzurro. Mentre, nei giorni scorsi le coppie composte dainsieme ahanno preso parte allo stage di alta formazione e Gran Galà organizzato dall'a Montecatini. Hanno avuto l'onore di essere state premiate dalla pluricampionessa del mondo Alessia Betti, per essersi distinte in questa stagione sportiva.