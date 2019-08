Ballando sotto le stelle, lo "Spettacolo Spettacolare"

Fervono i preparativi per ladia cura dell', diretta dalche si terràa partire dallenei pressi del. L'evento tra i più attesi del cartellone dell'estate canosina, patrocinato dall'Amministrazone Comunale, si annuncia ricco di grandi sorprese come sostengono gli organizzatori che hanno comunicato il nome della presentatrice, la dottoressacoadiuvata dall'attriceNel corso dello spettacolo, ilavrà modo di esibirsi con la sua partner, ballerina di classe internazionale. Inoltre, parteciperanno tutti gli atleti della: le coppie finaliste e semifinaliste ai campionati italiani di categoria e assoluti 2019,. Locitando le parole famose di, vedrà i talentuosi ragazzi dellaesibirsi in vari show ispirati a film celebri della storia del cinema. Le esibizioni spazieranno dalle danze standard a quelle latine-americane ed a quelle coreografiche dell'hip hop con la partecipazione in pista dell'insegnante. Aprenderanno parte anche alcune coppie di ballerini provenienti da tutta la Puglia:vice campioni italiani dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo (ANMB);, campioni italiani ANMB e finalisti ai campionati FIDS 2018;vice campioni ANMB, finalisti in numerose competizioni FIDS;coppia di classe A 2;coppia di nuova formazione. Per la musica interverrà, la giovanissima cantantein artereduce dalle selezioni di Area San Remo che proporrà alcuni brani del suo repertorio. La serata sarà dedicata allaun tumore in continuo aumento, per una corretta e costante informazione alla base di ogni cura.