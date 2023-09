Giornate Europee del Patrimonio: da vivere nel Monastero Cistercense Maria SS di Cotrino in Latiano

PREMIATI:

Anche per il 2023 ilha inteso partecipare allela più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea, organizzando insieme alunaLaorganizzata, mira a promuovere la conoscenza del Territorio pugliese nel riscoprire una parte della città di Latiano, della Storia dell'Affresco rupestre mariano rinvenuto agli inizi del 1500 per un prodigio, della nascita del Monastero, un tesoro nascosto di Puglia e, della sua vita attuale legata anche a importanti attività produttive. Latiano città natale anche del Beato Bartolo Longo.Il tema italiano delle GEP 2023riprende lo slogan europeo "Living Heritage", scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione e invita a riflettere sul patrimonio culturale immateriale inteso come sinonimo di. Il tracciare connessioni tra riconoscere, salvaguardare e promuovere iossiaereditate dalle generazioni passate e ancora oggi utilizzate per comprendere il presente e per modellare il futuro, allo scopo di condividerli e trasmetterli alle generazioni future, saranno gli elementi centrali sui quali è stata costruita la giornata del 23 settembre a Latiano presso il Monastero Cistercense- ore 9:30-19:00Tappe del percorso: Visita al Monastero/Pinacoteca con il Priore Padrecon Autorevoli Relatori: Dott.ssa- (Coordinatrice Commissione ai Rapporti Istituzionali ReCUI); Dott.ssa( Sociologa, Poeta); Avv.(avvocato del Foro di Vallo della Lucania (SA), specializzato in Diritto della Navigazione e dei Trasporti); Cav.( Storico). La Visita alla Liquoreria dei Monaci cistercensi chiude la 1^ parte della giornata. Introduce il convegno(Presidente Club per l'UNESCO di Bisceglie), Saluti Istituzionali: Priore Padre Antonio Semerano, AvvSindaco di Latiano; dott.Sindaco Città di Bisceglie, drG.P.I. POVERI CAVALIERI di CRISTO di San Bernardo di Chiaravalle- Presenzieranno il Cav Uff. Arch.(Ambasciatore Pubbliche Relazioni Internazionali) , il Dott.( Ambasciatore Pace e Solidarietà), le Commende della Puglia e di altre Regioni italiane.Nella 2^ Parte a partire dalle ore 16:00: Santa Messa e Atto di Oblazione a San Bernardo di Chiaravalle officiato dal Rettore Padre Antonio Semerano; Rito di Elevazione Dame/ Cavalieri a Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle a cura del Gran Priore internazionale Confederazione Cavalieri di S. Bernardo di Chiaravalle dr Massimo M. Civale. Laper i Diritti umani, Diritti Civili, Impegno Sociale sugellerà la giornata vissuta nel Monastero Cistercense.Dirigente Medico Presidio Territoriale Assistenziale di ConversanoTecnico Industriale Elettronico - InformaticoMedico Legale, Ref. "C.U.G" – A.O.U.C.P, Bari - Fondatrice e v. Presidente Ass. Anima Donna ODV– Giornalista Teleregione e Azzurra TV ItaliaMedico Chirurgo Specialista in FisiatriaDirettore Area Ospedaliera e Direttore del Reparto di Unità complessa di Recupero e Riabilitazione funzionale - Azienda UNIVERSO SALUTE "Opera don Uva" - di BisceglieResponsabile Area Tecnica Presidio PI "Fallacara" TriggianoDirigente Medico Presidio Territoriale Assistenziale di Conversanoavvocato del Foro di Vallo della Lucania (SA), specializzato in Diritto della Navigazione e dei Trasporti,- Direttore Presidio Territoriale Assistenziale di ConversanoStorica dell'Arte, Coordinatrice dei Rapporti Istituzionali della Rete delle Cattedre UNESCO