Canosa: “Gli Atleti” di e con Vanni Schiavoni e Il figlio di Margareth

Cresce l'attesa per le, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea che in Italia si celebranoil tema italiano delle GEP 2024 che riprende lo slogan europeo, scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità. In occasione dellela curatrice d'artein rappresentanza dell'propone, a Canosa di Puglia, un'iniziativa nell'ambito di un progetto rivolto alla conservazione del ricordo e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Nella serata disarà proposto unintitolatoDalle anticipazioni: una statua di bronzo che il mare riconsegna alla terraferma, uno scultore capace di rivoluzionare l'arte, un conquistatore sconfinato e un lottatore imbattibile, quattro atleti, quattro storie, quattro leggende.è un'opera neo-epica, radicata nel mito e nella storia, che evoca imprese e svela tutto il sudore versato dietro ognuna di esse. Un viaggio sonoro nel cuore stesso della Magna Grecia, il cui argomento centrale è quello del superamento, del tempo, dei canoni prefissati, dei muri, dei propri limiti. Il racconto parte da una scultura bronzea rinvenuta nel 1996 e recuperata nel 1999 in acque croate. La "voce narrante" è quella di Lisippo, che racconta di sé e di come visse da vicino Alessandro Magno, rievocando infine la storia leggendaria dell'Atleta di Taranto. A rafforzare l'idea, il sentimento stesso del superamento, il contrappunto musicale creato daIl suo originale stile chitarristico si sviluppa attraverso l'uso di accordature alternative della chitarra acustica, frutto di accurate e precise battute di ricerca. Le stanze che si vengono così a creare risuonano di armonie e melodie mediorientali, africane, turche ed indiane, ma con un tratto di comunanza: l'ascensione. La Magna Grecia e tutto il suo antico splendore in scena nel suggestivo ed onirico sottosuolo delledovealleandranno in scenan'opera teatrale unica nel suo genere, "in un luogo ove bellezza e cultura si fondono spontaneamente", riferiscono gli organizzatori impegnati negli ultimi preparativi. All'iniziativa per le GEP 2024 hanno aderito: l'Associazione ArcheoClub d'Italia-Ponte Romano; Canosa Sotteranea; l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, Sezione di Canosa; la Pro Loco UNPLI Canosa;Garage Brand e Canosaweb. E' attiva l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni. L'ingresso è libero .