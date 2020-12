Giornata Nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Come ogni anno, il 3 dicembre, si celebra laistituita nel 1992 dall'ONU con lo scopo di promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sul tema, sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita civile e combattere qualsiasi forma di discriminazione. Come stabilito dal Programma di azione mondiale per le persone disabili- sottoscritto nel 1981 dall'Assemblea generale dell'ONU- la Giornata intende sottolineareNell'ambito delle proprie finalità istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo promuove e sostiene, anche per il 2020, i valori propri della ricorrenza, favorendo la diffusione di azioni tese alla cultura dell'accoglienza e alla fruizione ampliata del patrimonio e confermando, con il motto "l'impegno volto ad assicurare a tutti il diritto alla partecipazione e all'accesso ai luoghi e ai contenuti culturali italiani. Quest'anno in particolare, in cui la situazione epidemiologica ha costretto le Istituzioni culturali a confrontarsi con limitazioni, restrizioni ed impedimenti, è importante riflettere sulle strategie possibili e attuabili per migliorare l'accesso e la fruizione al patrimonio culturale, secondo principi di uguaglianza e pari opportunità.Per questo motivo, in occasione di questo importante appuntamento, i luoghi della cultura dellahanno organizzato, per tutto il mese di dicembre, un programma variamente assortito volto a promuovere occasioni di comunicazione e condivisione in tema di accessibilità al patrimonio. In conformità con le disposizioni ministeriali e di quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, tutte le iniziative verranno organizzate tramite i canali digitali. Per conoscere nel dettaglio la programmazione offerta dallasi rimanda alle piattaforme web predisposte per la diffusione degli eventi in ambito nazionale, nonché ai riferimenti dei singoli luoghi della cultura:https://www.beniculturali.it/https://musei.puglia.beniculturali.it/