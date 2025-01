Gianfranco Palmisano, Presidente ANCI Giovani Puglia

"L'elezione del sindaco di Martina Franca,è motivo di grande orgoglio per il Partito democratico. Gianfranco Palmisano è infatti anche il vice segretario regionale del Pd ed è stato eletto all'unanimità alla guida dei giovani amministratori pugliesi. Rivolgo a lui e al nuovo coordinamento composto da giovani amministratori, gli auguri per questo prestigioso incarico e per il lavoro che sapranno svolgere al meglio." Lo dichiarasegretario regionale PD Puglia a margine dell'elezione, per acclamazione, svoltasi stamani durante l'assemblea congressuale regionale di Anci Puglia a Bari presso la Fiera del Levante. Palmisano, 37 anni, succede al sindaco di Cellammare Gianluca Vurchio che ha guidato Anci Giovani Puglia dal 2017."Non posso che esprimere soddisfazione e, soprattutto, gratitudine verso tutte le forze politiche per la condivisione unanime della mia candidatura e per l'attestazione di stima e fiducia nei miei confronti. – Ha dichiarato– Il mio impegno sarà quello di offrire un contributo concreto e significativo alla componente dei giovani di Anci Puglia, una comunità istituzionale composta da sindaci e amministratori di grande valore, che lavorano quotidianamente e con dedizione per il proprio territorio e per la nostra meravigliosa Puglia. L'Anci rappresenta un importante luogo di confronto, dove possiamo condividere esperienze, idee e strategie per affrontare insieme le sfide del nostro tempo. In particolare, credo fermamente che sia fondamentale valorizzare il ruolo dei giovani all'interno della politica, rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e promuovere iniziative che favoriscano il coinvolgimento attivo e la partecipazione. Lavoreremo con passione e determinazione per la crescita delle nostre città e del nostro Sud, contribuendo a costruire un futuro migliore per le nostre comunità"