Gelate di aprile: accesso al Fondo di solidarietà nazionale

In merito all'incontro di questa mattina presso la Commissione Agricoltura del Senato, con il Sottosegretario alle Politiche Agricole, senatore, il senatoreha rilasciato la seguente dichiarazione : "Abbiamo affrontato la questione dei danni causati alla produzione ortofrutticola delle province di Bari, Foggia e Barletta Andria Trani dalla gelata notturna dell'8 aprile scorso, sottoponendo alla sua attenzione le segnalazioni pervenute dalle Associazioni di categoria. Massima disponibilità da parte del Ministero ad accogliere le istanze delle aziende e degli agricoltori che patiscono, oltre alle conseguenze negative della pandemia, purtroppo anche questa emergenza dovuta a eventi atmosferici avversi imprevedibili; nonché l'impegno ad aumentare la dotazione del Fondo con cui provvedere all'erogazione degli indennizzi. Pertanto, torno a sollecitare le amministrazioni comunali e la Regione Puglia affinché procedano celermente alla stima dei danni nei propri territori, in modo da poter attivare in tempi brevissimi tutte le procedure del caso per la declaratoria di stato di calamità e l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale, evitando ritardi che hanno caratterizzato altre analoghe situazioni del recente passato".Gli imprenditori agricoli interessati dalle, devonoPer la segnalazione dei danni deve essere compilata l'apposita scheda predisposta, da consegnare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia, Piazza Martiri del XXIII Maggio n. 13 o inviare tramite mail a suap@comune.canosa.bt.it. Alla scheda di segnalazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.