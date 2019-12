Francesco Allegro e Cost al BOAVIBE

Santo Stefano in musica con la seconda edizione delil mini festival organizzato da, etichetta discografica indipendente formata da un collettivo canosino di stanza e a Roma che avrà luogo apresso Binario 1, in Via Trieste e Trento n. 4 Ad un anno dalla precedente edizione ospitata nei locali dell'ex tribunale di Cerignola, questa volta l'evento arriva nel centro storico di Canosa in collaborazione con, locale alle pendici della zona antica del paese e venue del festival. Fra gli artisti prodotti da Boa ci sono due nomi che nella scena pugliese (e non) stanno attirando consensi e attenzioni, entrambi di Canosa:, con all'attivo due uscite discografiche in questo mese., già componente deitrasferitosi a Los Angeles, città americana nella quale attualmente risiede e lavora, ha avvertito l'esigenza di sviluppare un nuovo progetto scegliendo questa volta di cantare in dialetto. La sua è una musicalità acustica e colorata da cui emergono stati d'animo e racconti legati alla terra natale, lontana nel tempo e nello spazio. Il suo secondo singoloregistrato presso gli studi Fonoprint di Bologna (storico studio italiano in cui hanno lavorato Lucio Dalla, Luca Carboni e tanti altri) è stato pubblicato da Boa Studio il 13 dicembre scorso. Il video clip girato da Gianvito Di Muro e post prodotto da Cataldo Leo in pochi giorni è stato un topic virale, ricondiviso più e più volte. Si tratta di un racconto romanticamente nostalgico legato al tema dell'adolescenza vissuta nella provincia pugliese; un'età dell'oro carica di attesa che viene vista al passato con sguardo melancolico. Il suo è quindi un atteso ritorno a casa e quindi l'occasione per presentare per la prima volta i brani in versione live.è il secondo nome in cartellone. Al secolo, è un giovane cantautore canosino che ha deciso di fare ritorno in Puglia, dopo gli anni di studio a Milano. Il suo è un cantautorato contemporaneo, in cui la forma canzone pop si poggia sulle solide basi della musica del passato. Dopo il fortunato singolo Gin Tonic , ha rilasciato questo 20 dicembre il suo nuovo brano Iron Man, prodotto da Andrea Messina e masterizzato da Giovanni Versari. La canzone si connota secondo caratteristiche sonore accomunabili all' indie pop attuale e parla del difficile rapporto con la propria coscienza, con la paura e con il senso di panico nonché di come questo possa vincolare il rapporto con gli altri, con l'amore e con i sogni. Il 26 dicembre, in concomitanza col mini festival, è prevista la pubblicazione del relativo videoclip realizzato con la regia di Enrico Acciani e avente come protagonista Maria Chiara Bono.Il Boa Vibe sarà questa volta a carattere acustico,presenteranno la loro musica in una chiave più intima e inedita, a loro si aggiungeranno altri ospiti dell'etichetta come Levriero e Masta con il suo djset nu soul, funky e alcuni guest a sorpresa, fra cui il ritorno di una band che non si esibisce dal vivo da parecchi anni. Si può seguire Boa Studio Records e i suoi artisti su tutti i social in continuo aggiornamento,