Fondi PSR: "Con il nuovo assessore Pentassuglia speriamo di chiudere definitivamente con il passato" 

A margine dell'audizione dell'assessore Pentassuglia in Commissione Agricoltura (la IV), il consigliere regionale di Fratelli d'Italia,ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Non avevamo detto il falso, quando nel corso di tutto il 2020, assessore, abbiamo cercato di attirare l'attenzione sulla lentezza con la quale la Regione Puglia spendeva gli aiuti europei all'Agricoltura, con il rischio di perderli per sempre: stiamo parlando di oltre 95 milioni, non di pochi spiccioli, come ha ammesso il nuovo assessore,. Una relazione la sua che ci è apparsa franca, senza infingimenti o volontà di nascondere verità che sono sotto gli occhi di tutti.dove lui stesso ha dichiarato di essersi già rivolto il 4 gennaio scorso per ottenere la deroga. Un appello che non solo non cade nel vuoto qui in Regione, ma che vede anche on., nella qualità di co-presidente del gruppo europeo ECR-Fratelli d'Italia, già impegnato quest'anno, come lo scorso anno, per non perdere neppure un centesimo. Quella di oggi ci è apparsa, quindi, un buon inizio o sicuramente un voltar pagine rispetto al passato convinti come siamo che chiunque potrà fare meglio di Emiliano!"