Focus su San Sabino: la tesi di Romina Mazzotta

Non solo la festa patronale anche una tesi discussa su. Lo scorso 21 luglio, la studentessaha conseguito la laurea presso l'l termine dell'anno accademico 2020 -21, discutendo laintitolatasotto la direzione della professoressaUn'altra attenta e dettagliata riflessione sulla: """Figura particolarmente emblematica nel panorama della cristianità della provincia Apulia et Calabria e personalità di primo piano del cristianesimo meridionale, molto legato alla Chiesa di Roma.""" Esordisce cosìnella discussione in presenza della tesi di laurea a Foggia, non divenne solo guida spirituale per la comunità, ma rivestì anche ilanche oltre i confini della circoscrizione diocesana. Il lungo episcopato di Sabino, durato secondo la tradizione 52 anni, viene collocato tra il 514 e il 566, anche se la sua attività è attestata solo tra il 531 e il 542-552. In questo periodo la diocesi canosina visse il suo massimo splendore, fondando la sua ricchezza su ampi possedimenti terrieri estesi fino alla Sicilia. A fronte della carenza dei dati anagrafici certi, per Sabino disponiamo di diverse fonti, letterarie, epigrafico-monumentali e documentarie che ci permettono di ricostruire la figura del Vescovo."""In particolare, la stessa ha analizzato """secondo una definizione contenuta nella, un'operetta agiografica anonima, datata agli inizi del IX secolo e composta durante il principato di Grimoaldo IV, che rappresenta una delle fonti più importanti per ricostruire la vita e l'attività del presule canosino. L'operetta si compone di due parti di contenuto differente: la prima parte è specificatamente biografica ed è incentrata sulla figura di Sabino e del suo episcopato, la seconda parte è incentrata sulla inventio e la translatio del corpo del santo e sui miracoli post mortem compiuti da Sabino. Nell'opera l'autore dichiara di aver utilizzato fonti scritte e fonti orali. Tra le fonti scritte particolarmente rilevanti sono i Dialoghi di Gregorio Magno. Se non è nota l'identità dell'autore dell'opera è assolutamente nota la sua committenza: l'episcopus Pietro successore di S. Sabino nel IX sec. L'operetta lo definisce vescovo impegnato in una intensa attività di costruttore e restauratore di edifici di culto. Sabino avrebbe realizzato il Battistero di San Giovanni, situato nei pressi della preesistente chiesa paleocristiana di Santa Maria e davanti alla chiesa dedicata al Salvatore; avrebbe inoltre costruito una basilica in onore dei beati martiri Cosma e Damiano. Nel caso del monumentale battistero di San Giovanni e in maniera più problematica, della basilica a pianta centrale dei SS. Cosma e Damiano, più tardi dedicata a San Leucio e costruita al di sopra di un tempio pagano, la documentazione archeologica conferma il dato dell'operetta agiografica. Questa però tra le tante costruzioni attribuite al venerabilis vir restaurator ecclesiarum, omette stranamente il grande complesso di San Pietro realizzato ex novo a sud della città che, le ricerche archeologiche condotte dall'università di Foggia a partire dal 2001, hanno consentito di interpretare come un grande complesso cimiteriale in cui il vescovo, volle realizzare la propria sepoltura, divenuta poi oggetto di culto e di pellegrinaggio, e la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo che sarebbe diventata l'attuale cattedrale."""La tesi stilata dasi compone di due capitoli, il primo dedicato alla figura del Vescovo e al suo operato, il secondo dedicato ai diversi complessi edilizi da lui costruiti o restaurati come il polo episcopale di Santa Maria- San Giovanni, il santuario di San Leucio, il complesso cimiteriale di San Pietro e la Chiesa di Santi Giovanni e Paolo. """La figura di Sabino è diventata emblematica per ciò che concerne uno degli aspetti tipici del ruolo episcopale tardo antico e altomedievale, quello del. Il presule canosino – prosegue- non si limitò alla costruzione di numerosi edifici in città e nel territorio, ad esercitare forme di committenza, ma curò anche direttamente la produzione di materiale edile, tra cui i mattoni con il suo monogramma, ma anche quelli con altre decorazioni tra cui la ruota raggiata, la margherita a sei petali, presenti quasi come fosse una firma apposta sui suoi monumenti.La bollatura dei laterizi, espresso nella forma aulica del monogramma, certificava la qualità del prodotto e ne definiva anche la destinazione, ciò testimoniava come il vescovo controllasse l'intero ciclo della fabbricazione dei manufatti all'impiego in edifici di carattere religioso. L'attività artigianale non si limitava al solo materiale da costruzione tra cui mattoni, di cui ne sono attestate due tipologie:tufi, malta, pietra, legno, ma si estendeva anche alle ceramiche, lucerne e forse anche vetri. Il presule sembra essere stato il promotore di un vero e proprio ''artigianato ecclesiastico", con un coinvolgimento diretto e indiretto, in tutte le fasi di controllo e gestione del percorso produttivo e probabilmente della circolazione dei manufatti. Nel settore meridionale dell'area di San Pietro dove era attivo in età repubblicana un grande quartiere artigianale, non è un caso che sia rimasta in funzione, nella fase di costruzione del complesso sacro, prima della realizzazione di una domus nel VI secolo, una fornace impiegata per la cottura dei laterizi. Le ricerche archeologiche – conclude- hanno evidenziato altri casi di attività produttive di ceramica, vetri, metalli o fulloniche, poste sotto il controllo del vescovo. Ne è un esempio il sito di San Giusto, nel territorio di Lucera, dove è stato ritrovato un quartiere artigianale, con una fornace per la cottura di ceramiche. Nell'età di Gregorio Magno è ben noto il ruolo che ebbe la chiesa, nella produzione agricola e nelle attività di commercializzazione dei prodotti. L'intervento sabiniano non si estese solo in ambito urbano e suburbano, ma anche nel territorio interno diocesano e particolarmente nelle vicine , Canne e Barletta. 