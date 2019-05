Festa della Repubblica : Amadeus e il quartetto d’archi

. Wolfgang Amadeus Mozart, modello di composizione dell'opera lirica italiana nella nostra lingua, assurge da sempre a simbolo dell'artista universale imbevuto della nostra grande civiltà artistica: ancora tredicenne, il giovane Amadeus compì il suo primo dei tre viaggi di formazione proprio in Italia nel 1769, e altri due fino al 1773, ammirato dai suoi contemporanei, a Bologna ebbe modo di conoscere il grande Maestro G.B. Martini dal quale trasse lezione, a Milano ottenne commissioni di importanti lavori e a Roma il cavalierato pontificio da Papa Clemente XIV. L'ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento posti e sarà consentito a partire dalle ore 11.00. Gli organizzatori ringraziano la Cobar S.p.a. (Altamura-BA), per il sostegno profuso nell'organizzazione dell'evento.



Inoltre, per i luoghi della cultura del Polo Museale della Puglia che prevedono solitamente l'ingresso a pagamento, si confermano le gratuità nelle seguenti date: oltre alla prima domenica di ottobre, novembre, dicembre ; il 2 giugno – Festa della Repubblica;il 22 settembre – Giornate Europee del Patrimonio; 3 dicembre – Giornata della Disabilità. Inoltre, saranno ad ingresso gratuito anche le seguenti giornate: 5 dicembre e 26 dicembre, Castel del Monte Andria (BT) ; 6 dicembre, Castello di Bari (BA); 16 giugno e 25 luglio, Castello di Trani (BT); 1 novembre, Parco Archeologico di Egnazia – Fasano (BR) ; 26 maggio, Parco Archeologico di Monte Sannace – Gioia del Colle (BA); 5 agosto e 18 settembre,. Castello di Copertino – Copertino (LE).

In occasione della, ile lapresentanoconcerto per due violini, viola e violoncello che si terrà. La Festa della Repubblica Italiana rappresenta un momento di grande gioia per un Paese che ricorda con orgoglio e spirito patriottico il giorno in cui l'Italia divenne una Repubblica in seguito al referendum istituzionale del 1946. La musica ancora una volta diventa strumento privilegiato che consente al cittadino italiano di mantenere ben saldo il legame con la memoria storica nazionale pur non rinunciando a guardare verso l'Europa unita.Senza la musica, per usare le parole diNell'ambito della Festa Nazionale della Repubblica, il quartettocon Carmine Scarpati (violino I), Clelia Sguera (violino II), Matteo Notarangelo (viola) e Donatella Milella (violoncello) eseguiranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Quartetto per archi n. 15 in re minore KV 421 e Quartetto per archi n. 19 in do maggiore KV 465