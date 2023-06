Canosa: Il battistero di San Giovanni s’illumina di tricolore

Per il 77° Anniversario della Repubblica Italiana, ilè stato illuminato con i colori del tricolore. Ilche simboleggia l'uguaglianza e la libertà, sta a significare la speranza; illa fede e ill'amore mentre il luogo comune: il verde sarebbe legato al colore dei prati e della macchia mediterranea, il bianco a quello delle nevi delle Alpi e delle montagne italiane e il rosso al sangue versato dai soldati italiani in guerra.si celebra la festa dellaricorrenza istituita in questa data per ricordare il referendum istituzionale del 1946. Per la prima volta nella storia d'Italia, ilanche le donne poterono esercitare il loro diritto di voto,per scegliere trae chi avrebbe composto l'Il 18 giugno 1946 la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente laIIdata scelta per laricordare nel tempo , non gli scrutini, le opposizioni o le sentenze, maDa allora, il cerimoniale della festa ha sempre previsto la deposizione di unain omaggio al Milite ignoto, simbolo dei morti per l'unità del Paese.Per, ilè stato illuminato con fasci di luce bianco, rosso e verde, attraverso un'installazione temporanea, allestita dai volontari della, presieduta dal, che ne cura la manutenzione ordinaria dell'area e la promozione della bellezza dei luoghi di notevole importanza. Ilè una testimonianza di una fase importante della storia canosina, quando, grazie all'opera della città attraversò un periodo di prosperità e di egemonia sul territorio. Dei numerosi edifici di culto sorti grazie al fervore edilizio che caratterizzava Sabino, ilè il solo che abbia conservato in parte la struttura originaria. Il battistero era probabilmente adornato di mosaici parietali; della pavimentazione a mosaico policroma originaria restano tre frammenti in uno degli ambienti interni, decorato con un ornato geometrico a stelle a quattro punte con rettangoli tra le stelle.Intanto, sui social prosegue la campagna promozionale intitolata :." Ilè unache permette ad ogni contribuente di devolvere una quota della propria IRPEF (pari appunto al 5 per mille del totale) per sostenere le realtà del terzo settore, il cosiddetto no-profit, che svolgono attività di volontariato, assistenza, promozione sociale e che non perseguono fini di lucro. E' quindi una forma di sostentamento diretto agli enti comeche "ci più ci sta a cuore" e anche di partecipazione sociale al bene comune. La scelta di devolvere il, e che per il contribuente non genera un maggior esborso, in quanto l'importo del 5 per mille viene scorporato dall'IRPEF a debito già dovuta. In sede di dichiarazione dei redditi negli appositi riquadri occorre indicarea cui si vuole versare il 5 per mille e apporre"Diventa protagonista della Storia di Canusium. Contribuisci anche Tu donando il 5Xmille alla Fondazione Archeologica Canosina." La mancanza di una delle due indicazioni rende nulla l'intenzione di versare il 5 per mille, che rimarrà quindi nelle casse dello Stato.Riproduzione@riservata