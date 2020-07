Farmalabor: "Un'impresa di avanguardia che mette ogni giorno al centro l'impegno per la salute"

, Andria e Bisceglie, sono le città raggiunte stamani dal ministro dell'Agricolturain viaggio nel territorio della provincia BAT "Dove tante aziende dimostrano ogni giorno che sì, è possibile produrre eccellenza nel Mezzogiorno, ma serve lo Stato, le istituzioni, serve un sostegno forte ai sistemi produttivi dei nostri territori e valorizzare le eccellenze con progetti concreti che assicurino la ripartenza. Solo così il Paese tutto può ricominciare a crescere." Ha dichiarato il ministro che a Canosa di Puglia, prima tappa della giornata, è stata accolta dalpresidente di Confindustria Bari–BAT e amministratore delegato dellaun'azienda farmaceutica modello, leader nella produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare, anche per le aziende che producono farmaci per la cura di malattie rare e non presenti sul mercato. "Un'impresa di avanguardia che mette ogni giorno al centro l'impegno per la salute pubblica e l'attenzione fortissima a scienza e ricerca. Due settori centrali per la ripartenza, - ha detto il,- su cui investire sempre più, anche e soprattutto in agricoltura, puntando su produzioni sperimentali di qualità, su innovazione, nuove tecnologie e sviluppo sostenibile, con uno sguardo sempre diretto al futuro." Nell'occasione il Ministroaccompagnata dalha avuto l'opportunità di conoscere da vicino l' azienda farmaceuticadalcon il suo vigneto sperimentale, agli uffici commerciali e l'area dedicata allaLogistica avanzata, gestione integrata delle operazioni, sistema informatizzato per ottimizzare il processo, fanno di Farmalabor un'azienda orientata al mercato, efficiente e reattiva, in grado di operare competitivamente su tutto il territorio italiano ed internazionale.