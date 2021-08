Farid Rachid alla Progetto Uomo Canosa

Tra le prime novità annunciate dall'presieduta daquella che in questa stagione entra a far parte dello staff tecnico(35 anni), ex calciatore, tre quartista-attaccante del Canosa Calcio e del Carapelle. Sarà il collaboratore di misteri impegnato con gli allievi ed all'occorrenza con misterallenatore dei giovanissimi. Intanto, riprende la preparazione e l'avviamento al gioco del calcio con l'organizzato e promosso dall'è il claim per lamentre sono state già definite le date di agosto con gli orari e gli impianti sportivi da utilizzare per gli incontri con i piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, allievi, giovanissimi. Nei giornisi terranno i corsi: per la categoria(nati negli anni 2015-16-17) dalle ore 17,00 alle 18,00; per la categoria primi calci (nati negli anni 2013-14) dalle ore 18,00 alle 19,00; per la categoria(nati negli anni 2011-12) dalle ore 19,00 alle 20,00. Per la categoria(nati negli anni 2009-10) dalle ore 18,30 alle 20,00 nei giorni di lunedì 23, mercoledì 25, sabato 28 agosto. Gli incontri si svolgeranno apresso ilin via Santa Croce nei pressi ex Asilo Pastore mentre dall'1 settembre 2021 tutte le lezioni si terranno presso l'impianto sportivo della Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.Per la categoria(nati negli anni 2005-2006); per la categoria(nati negli anni 2007-2008) gli incontri si terranno presso lo: lunedì dalle ore 18,00 alle 19,00; martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle 20,00. Sono attive le utenze telefoniche:(Mimmo) e(Giuseppe) per ulteriori informazioni.