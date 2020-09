Esplosione ordigno: "Un atto criminale che ci inquieta profondamente"

Sull'interviene con una nota il"L'esplosione in nottata di un ordigno nel piazzale del Commissariato di Polizia a Canosa di Puglia è unUn segnale di sfida alle istituzioni e ai presidi di legalità che, evidentemente, intralciano con il loro lavoro gli obiettivi scellerati di alcuni. È fondamentale non sottovalutare questi episodi, maIl nostro territorio può contare da qualche giorno anche sul prezioso lavoro di coordinamento della Questura Bat per il contrasto ad ogni tentativo di recrudescenza criminale, perciò sono certo che i risultati non tarderanno ad arrivare, a beneficio della sicurezza collettiva."