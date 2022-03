Epoca di bassa marea: virus, geopolitica, bollette

Proseguono con interesse e partecipazione di pubblico gli incontri culturali all'Università della Terza Età "Professor Ovidio Gallo" di Canosa di Puglia, presieduta dalche vedono salire in cattedra relatori autorevoli e competenti su tematiche interessanti e di grande attualità. Dopo la festa per il 30° anniversario di fondazione del sodalizio canosino ritorna all'UTE l'sul temaFocus su: "I Virus del «Malo Mondo» dai prepandemici ai pandemici; Homo Hybris ed Homo Pathos. Si passerà alla: Agenda 2030;l'acqua; Le fonti energetiche dal carbone, al petrolio, gas, alle fonti rinnovabili con le considerazioni sulla geopolitica energetica; sui prezzi europei dei combustibili fossili. Si affronterà inoltre il caro bollette ed il consumo di energia elettrica e di gas in Italia nel 2021 con le soluzioni proponibili. L'incontro con lsi terrà a partire dalledipresso l'auditorium della Parrocchia di Gesù, Giuseppe e Maria, in via Federico II a Canosa di Puglia, nuova sede dell'U.T.E., nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19 vigenti