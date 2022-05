Ennesimo incidente sulla complanare della Provinciale 2, nel tratto Andria-Canosa

sulla complanare della, nel tratto fra, è accaduto intorno alle ore 13,30 odierne. Per cause da accertare, due auto si sono impattate: nel sinistro sono rimaste ferite tre ragazze che erano a bordo di una Renault bianca. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 provenienti da Canosa e Minervino Murge. Due ragazze sono state trasportate in codice giallo all'ospedale "Bonomo" di Andria, mentre la terza è stata accompagnata al "Dimiccoli" di Barletta anche lei in codice giallo. Nessuna traccia della seconda vettura coinvolta nell'incidente. Secondo quanto appreso, infatti, il conducente sarebbe fuggito senza prestare soccorsi. Gli accertamenti del caso sono affidati agli uomini del Pronto Intervento del Comando della Polizia Locale di Andria.Diventa sempre più rischioso viaggiare da, in particolare sui tratti delle, che attualmentecome previsto dalla normativa stradale. Sono stati progettati e realizzati in attesa dell'ultimazione dei lavori del nuovo tratto della Strada Provinciale 2. Su queste strade il viaggiatore si rende conto che deve affrontare una guida disagevole e piena di insidie(sia di giorno che di notte per il buio, la presenza di animali selvatici ed alcuni tratti privi di copertura di rete telefonica per eventuali emergenze). In queste giorni, le condizioni del manto stradale sono pessime tanto che rendono molto pericoloso il transito veicolare, in molti tratti si sono aperte delle voragini sull'asfalto e nei casi di avverse condizioni meteorologiche la percorrenza risulta quasi impraticabile.