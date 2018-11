Energia positiva dall'ANT Canosa

Commozione, sobrietà e tanta energia positiva e propositiva alla cerimonia di intitolazione dellain memoria diinformatore medico scientifico, che ha avuto luogo a Canosa di Puglia(BT) in Via Settembrini n.9. Alla cerimonia di domenica scorsa, davanti ad un folto pubblico e alle autorità tra le quali, l'assessore alle politiche sociali, il consigliere regionaleil fiduciario CONI, l'attriceil cavaliere(presidente ANCRI BAT Canusium),( Presidente Premio Diomede), sono intervenute:(Delegata Regionale ANT),(Medico ANT),(Delegata ANT Canosa) per gli onori di casa eche ha proceduto alla benedizione della targa di intitolazione alla memoria di(4/1/1945-21/4/2011). L'occasione è stata propizia per ricordare e rimarcare che laè algrazie all'opera instancabile dell'oncologo(Bologna, 1º maggio 1932–5 ottobre 2018), il fondatore della più ampia realtà non profit per l'assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite. Ogni anno oltre 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 20 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Per il maggior benessere globale del malato, al lavoro dei sanitari si affianca un servizio socio-assistenziale che prevede (sulla base delle risorse disponibili sul territorio):visite specialistiche domiciliari, cure igieniche, cambio biancheria, biblioteca e cineteca domiciliare, trasporto del paziente da casa all'ospedale per svolgere esami strumentali che non possono essere eseguiti a domicilio.In, l'ha prestato assistenza ad oltre 700 pazienti residenti nei comuni di Canosa e di Minervino Murge nel segno dell', "il principio della mission della Fondazione, garantendo al malato oncologico la qualità e la dignità della vita nel difficile momento della malattia, attraverso l'assistenza socio-sanitaria completa e tutte le cure mediche idonee mediante un supporto globale e gratuito sia per il paziente sia per la sua famiglia. La delegata regionale ANTha salutato e ringraziato gli intervenuti per la sottile sensibilità e l'attenzione verso la Fondazione,come molto importanti risultano le donazioni che sostengono il lavoro del personale medico-sanitario ANT e i progetti di prevenzione, le stesse in denaro e in beni possono essere deducibili dalla dichiarazione dei redditi."sono un elemento chiave a supporto delle attività" a favore dell'ANT che nei prossimi giorni in ambito provinciale terrà corsi di formazione gratuiti per avvicinarsi al volontariato, sono attive le utenze telefonicheper ricevere ulteriori informazioni.Con una targa consegnata ai suoi familiari è stata ricordata la memoria della volontaria ANT"amica insostituibile" deceduta prematuramente nel 2016.riporta la motivazione letta dalla dottoressa Carmelinda Lombardi alla presenza del papà Pasquale Giordano, del coniuge Sabino D'Aulisa e della figlia Laura. Nel corso della serata, riconoscimenti ANT per l'impegno profuso e la promozione a sostegno della Fondazione sono andati tra gli altri a:, dirigente scolastico dell'IISS 'L.Einaudi" di Canosa;dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Carella-Losito- Marconi" di Canosa;parroco della Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù di Canosa; alla. Scuola, parrocchia, piscina, tutti luoghi di incontro e di aggregazione per cittadini, giovani e meno giovani, sostenitori e volontari dell'ANT impegnati per ottimizzare sempre più i livelli assistenziali, sia da un punto di vista medico che di benessere globale, su tutto il territorio nazionale.Foto a cura di