Elettrificazione della tratta ferroviaria Canosa di Puglia - Minervino Murge- Spinazzola

In merito a un tema del quale si è sempre fatto portavoce in sede nazionale, raccogliendo le istanze dei territori,fa sapere di aver proposto, in sede di conversione del decreto legge del 16 giugno 2022 n. 68 suun ordine del giorno che impegna il GovernoTale ordine del giorno fa seguito al precedente di sua iniziativa già approvato nei mesi scorsi con ilIn questi giorni le comunità di Minervino Murge e Spinazzola sono tornate a farsi sentire sui tavoli istituzionali per chiedere che venga affrontata la questione della elettrificazione della tratta ferroviaria Canosa di Puglia Spinazzola, mentre la Regione Puglia discute del Piano dei trasporti. "La linea ferroviaria Barletta Spinazzola va considerata necessariamente nella sua interezza e non divisa in due come accade adesso con l'elettrificazione solo fino a Canosa. E questo per ragioni storiche, nonché di tutela e sviluppo delle aree interne sempre penalizzate dalle infrastrutture. Ho, pertanto, presentato un ordine del giorno al Governo in merito". Inoltre, il parlamentare azzurro anticipa che nelle prossime settimane verrà concordata un'apposita iniziativa in sede nazionale sulla questione.